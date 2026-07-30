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В Иране при атаке США погибли три военных КСИР - РИА Новости, 30.07.2026
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14:13 30.07.2026
В Иране при атаке США погибли три военных КСИР

КСИР сообщил о гибели троих военных из-за атаки США

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое военных Корпуса стражей исламской революции погибли в результате ударов США по провинции Зенджан.
ТЕГЕРАН, 30 июл - РИА Новости. Трое военных Корпуса стражей исламской революции погибли в результате ударов США по провинции Зенджан, расположенной на северо-западе исламской республики, сообщает пресс-служба КСИР.
Ранее Центральное командование (CENTCOM) сообщило, что ВС США в ночь на четверг завершили очередную волну ударов по Ирану.
"Сегодня утром в результате нападения США (на Иран - ред.) погибли трое военных КСИР в провинции Зенджан", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранское агентство Fars.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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