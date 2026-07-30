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Колосков считает, что Инфантино уступит давлению УЕФА - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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19:07 30.07.2026
Колосков считает, что Инфантино уступит давлению УЕФА

Колосков считает, что Инфантино будет вынужден уступить УЕФА

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков предположил, что президент ФИФА Джанни Инфантино будет вынужден отказаться от идеи привлечения частных инвестиций в организацию ради примирения с УЕФА.
  • УЕФА объявил о решении бойкотировать турниры ФИФА, включая чемпионат мира, после намерения ФИФА привлечь 4,2 млрд долларов путем продажи около 20% акций новой структуры частным инвесторам.
  • Колосков считает, что Инфантино может удержаться на посту президента ФИФА, но ему придется отказаться от идеи привлечения частных инвестиций.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости предположил, что президент ФИФА Джанни Инфантино будет вынужден отказаться от идеи привлечения частных инвестиций в организацию ради примирения с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
ФИФА 28 июля сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. 30 июля УЕФА объявил о решении бойкотировать турниры ФИФА, включая чемпионат мира.
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Инфантино рассказал детали коммерческого проекта ФИФА
Вчера, 08:49
"Конечно, это печально, но Инфантино сам довел ситуацию до этого, почувствовав свою незаменимость. Делает, что хочет, вручает премию мира президенту США Дональду Трампу, позволяет ему командовать собой. Теперь новое заявление, ни с кем не советуясь. Конечно, рано или поздно это привело бы к взрыву. Вот результат и последовал. Теперь посмотрим, как другие конфедерации отреагируют", - сказал Колосков.
"Но чтобы сорвать чемпионат мира, одной Европы достаточно, потому что чемпионат мира - это Европа. Там есть еще Бразилия и Аргентина, ну и все. Это серьезная заваруха, и нас ожидают веселые денечки", - добавил он.
Собеседник агентства допустил, что Инфантино может удержаться на посту президента ФИФА. "Он изворотливый человек, по нему уже были удары всевозможные, судебные разбирательства с Йозефом Блаттером и Мишелем Платини (бывшими президентами ФИФА и УЕФА - ред.). Судя по всему, ему придется дать заднюю. Единственный вариант - похоронить эту идею, закрыть ее. Другого пути нет - он должен отступить", - резюмировал Колосков.
Инфантино занимает пост президента ФИФА с 2016 года. В апреле 2026 года он объявил о намерении участвовать в следующих выборах главы организации, которые пройдут 18 марта 2027 года в Марокко.
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Инфантино призвал федерации поддержать новый проект ФИФА, пишут СМИ
29 июля, 13:11
 
ФутболДжанни ИнфантиноВячеслав КолосковМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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