Колосков назвал заявление УЕФА о бойкоте ЧМ объявлением войны ФИФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Колосков назвал совместное заявление УЕФА и входящих в его состав организаций о бойкоте чемпионата мира объявлением войны ФИФА.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости назвал совместное заявление Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и входящих в его состав организаций о бойкоте чемпионата мира объявлением войны ведущей международной организации в мировом футболе.
ФИФА 28 июля сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Спустя два дня УЕФА на официальном сайте объявил о решении бойкотировать турниры ФИФА, включая чемпионат мира.
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"Комментировать и сложно, и просто. Сложно, потому что слишком уж решительное заявление. Бойкот - это крайняя мера, способ выражения своего неудовольствия. Это, по сути, война между ФИФА и УЕФА, причем довольно решительная. Будем следить дальше", - сказал Колосков.
Проект ранее, помимо УЕФА, осудили Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская конфедерация футбола (AФК).