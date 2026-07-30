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Колосков назвал заявление УЕФА о бойкоте ЧМ объявлением войны ФИФА - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
18:54 30.07.2026 (обновлено: 19:05 30.07.2026)
Колосков назвал заявление УЕФА о бойкоте ЧМ объявлением войны ФИФА

Колосков назвал заявление УЕФА о бойкоте чемпионата мира объявлением войны ФИФА

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Колосков
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Колосков назвал совместное заявление УЕФА и входящих в его состав организаций о бойкоте чемпионата мира объявлением войны ФИФА.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости назвал совместное заявление Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и входящих в его состав организаций о бойкоте чемпионата мира объявлением войны ведущей международной организации в мировом футболе.
ФИФА 28 июля сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Спустя два дня УЕФА на официальном сайте объявил о решении бойкотировать турниры ФИФА, включая чемпионат мира.
«
"Комментировать и сложно, и просто. Сложно, потому что слишком уж решительное заявление. Бойкот - это крайняя мера, способ выражения своего неудовольствия. Это, по сути, война между ФИФА и УЕФА, причем довольно решительная. Будем следить дальше", - сказал Колосков.
Проект ранее, помимо УЕФА, осудили Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская конфедерация футбола (AФК).
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ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Вячеслав Колосков
 
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