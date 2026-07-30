Колосков назвал заявление УЕФА о бойкоте ЧМ объявлением войны ФИФА

«

"Комментировать и сложно, и просто. Сложно, потому что слишком уж решительное заявление. Бойкот - это крайняя мера, способ выражения своего неудовольствия. Это, по сути, война между ФИФА и УЕФА, причем довольно решительная. Будем следить дальше", - сказал Колосков.