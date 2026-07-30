"Дурость зашкаливает": IIHF снова не пустила российских хоккеистов на ЧМ

Российским хоккеистам снова продлили отстранение от международных соревнований. Несмотря на фактическое снятие санкций Международного олимпийского комитета (МОК) с отечественных спортсменов, Международная федерация хоккея (IIHF) продолжает гнуть свою линию. О подробностях решения — в материале РИА Новости Спорт.

IIHF игнорирует рекомендации МОК

Совет IIHF ответил отказом на запрос Федерации хоккея России (ФХР) о допуске сборных на международные турниры в сезоне-2026/27. В организации оправдали решение "сохраняющимися проблемами безопасности и спортивной честности".

Таким образом, российские хоккеисты не смогут принять участие не только во взрослом чемпионате мира, который пройдет в Германии во второй половине мая, но и в молодежном и даже юниорских ЧМ. С Белоруссией ситуация схожая — они тоже пропустят взрослый и молодежный турниры.

Хотя еще незадолго до этого решения казалось, что в вопросе допуска российских хоккеистов произошли положительные изменения. Дисциплинарный комитет IIHF аннулировал решение совета о недопуске сборных России к соревнованиям в грядущем сезоне, после чего ФХР и обратился в организацию с запросом о допуске.

Тем не менее ничего не изменилось. О каких "проблемах безопасности" и тем более "спортивной честности" можно говорить, если даже в МОК признали бессмысленность отстранения российских атлетов, а отечественные команды от ватерполистов до волейболистов уже вернулись на международную арену с флагом и гимном? Чем принципиально отличается ситуация с хоккеистами?

Еще в мае глава IIHF Люк Тардиф заявлял, что организация рассмотрит вопрос возвращения россиян в сентябре. В начале июля МОК восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации по отстранению. Однако некоторые международные федерации игнорируют и решения МОК, и спортивный принцип.

Формально россиян отстранили еще не от всех турниров грядущего сезона. В IIHF заявили, что вопрос о допуске команды к ЧМ-2027 среди женщин будет рассмотрен отдельно на ноябрьском заседании. Но разве стоит ожидать другого решения?

"Стреляют себе в ногу"

Остается еще одна возможность добиться справедливости. В ФХР сразу обозначили, что в случае отказа по запросу о допуске будет направлена апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS). Нет уверенности, что суд сочтет аргументы IIHF достаточными для продолжения бана.

После решения IIHF в ФХР подтвердили намерение обжаловать его в суде. "ФХР не принимает и не понимает недальновидную позицию IIHF, которая игнорирует рекомендации МОК и не соответствует идее спорта, призванного объединять людей по всему миру", — заявили в федерации.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что IIHF может пользоваться зацепкой, которую в своем решении оставил МОК, порекомендовав допускать россиян до международных соревнований, связанных с отбором на Олимпиаду. По ее словам, для IIHF такой период еще не наступил.

« "В IIHF понимают, что теряют, но им, наверное, не хочется скандалов. Украина сразу начнет поднимать волну. Европа сейчас, особенно в зимних видах спорта, оказалась заложником этой ситуации, потому что в руководство этих федераций в основном входят европейцы", — добавила она.