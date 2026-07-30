IIHF не допустила сборную России по хоккею до чемпионата мира 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил запрос Федерации хоккея России (ФХР) разрешить сборным России выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27.
- Сборная России не будет допущена до чемпионатов мира из-за сохраняющихся проблем безопасности и спортивной честности.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил запрос Федерации хоккея России (ФХР) разрешить сборным России выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27, сообщается на сайте организации.
Отмечается, что "в связи с сохраняющимися проблемами безопасности и спортивной честности" сборная России не будет допущена до взрослого и молодежного (до 20 лет) чемпионатов мира, а также до юниорских чемпионатов до 18 лет среди мужчин и женщин. Кроме того, совет IIHF не допустил сборные Белоруссии до взрослого и молодежного (до 20 лет) чемпионатов мира.
Ранее дисциплинарный комитет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. ФХР тогда сообщила РИА Новости, что обратится в IIHF с письмом о допуске российских сборных до турниров IIHF во всех возрастных категориях и направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае отказа.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого ряд федераций, в том числе Международная федерация волейбола (FIVB) и Международная федерация гандбола (IHF), допустили российских спортсменов до соревнований.
Сборная России отстранена от соревнований под эгидой IIHF с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.