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IIHF не допустила сборную России по хоккею до чемпионата мира 2027 года - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:11 30.07.2026 (обновлено: 18:51 30.07.2026)
IIHF не допустила сборную России по хоккею до чемпионата мира 2027 года

IIHF отклонила запрос ФХР разрешить российским хоккеистам выступать на турнирах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХоккеисты сборной России
Хоккеисты сборной России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Хоккеисты сборной России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил запрос Федерации хоккея России (ФХР) разрешить сборным России выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27.
  • Сборная России не будет допущена до чемпионатов мира из-за сохраняющихся проблем безопасности и спортивной честности.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил запрос Федерации хоккея России (ФХР) разрешить сборным России выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27, сообщается на сайте организации.
Отмечается, что "в связи с сохраняющимися проблемами безопасности и спортивной честности" сборная России не будет допущена до взрослого и молодежного (до 20 лет) чемпионатов мира, а также до юниорских чемпионатов до 18 лет среди мужчин и женщин. Кроме того, совет IIHF не допустил сборные Белоруссии до взрослого и молодежного (до 20 лет) чемпионатов мира.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Журова считает, что IIHF нашла зацепку в заявлении МОК для недопуска России
Вчера, 18:47
Ранее дисциплинарный комитет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. ФХР тогда сообщила РИА Новости, что обратится в IIHF с письмом о допуске российских сборных до турниров IIHF во всех возрастных категориях и направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае отказа.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого ряд федераций, в том числе Международная федерация волейбола (FIVB) и Международная федерация гандбола (IHF), допустили российских спортсменов до соревнований.
Сборная России отстранена от соревнований под эгидой IIHF с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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ХоккейРоссияСпортМеждународная федерация хоккея (IIHF)Федерация хоккея России (ФХР)Люк ТардифБелоруссияУкраинаСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
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