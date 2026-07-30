IIHF не допустила сборную России по хоккею до чемпионата мира 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил запрос Федерации хоккея России (ФХР) разрешить сборным России выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27.

Сборная России не будет допущена до чемпионатов мира из-за сохраняющихся проблем безопасности и спортивной честности.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил запрос Федерации хоккея России (ФХР) разрешить сборным России выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27, сообщается на Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил запрос Федерации хоккея России (ФХР) разрешить сборным России выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что "в связи с сохраняющимися проблемами безопасности и спортивной честности" сборная России не будет допущена до взрослого и молодежного (до 20 лет) чемпионатов мира, а также до юниорских чемпионатов до 18 лет среди мужчин и женщин. Кроме того, совет IIHF не допустил сборные Белоруссии до взрослого и молодежного (до 20 лет) чемпионатов мира.

Ранее дисциплинарный комитет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. ФХР тогда сообщила РИА Новости, что обратится в IIHF с письмом о допуске российских сборных до турниров IIHF во всех возрастных категориях и направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае отказа.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого ряд федераций, в том числе Международная федерация волейбола (FIVB) и Международная федерация гандбола (IHF), допустили российских спортсменов до соревнований.