Зимние каникулы в российских школах будут короче, чем в прошлом году

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Рекомендованная продолжительность зимних каникул в российских школах в новом учебном году будет короче на один день по сравнению с прошлым учебным годом, выяснил корреспондент РИА Новости.

В пресс-службе министерства просвещения ранее сообщили, что в 2026/27 учебном году для учащихся 1–11 классов при системе обучения по четвертям осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние каникулы – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние каникулы – с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние каникулы – с 27 мая по 31 августа 2027 года.