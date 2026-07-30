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Зимние каникулы в российских школах будут короче, чем в прошлом году - РИА Новости, 30.07.2026
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09:21 30.07.2026 (обновлено: 09:48 30.07.2026)
Зимние каникулы в российских школах будут короче, чем в прошлом году

Зимние каникулы в российских школах будут на день короче, чем в прошлом году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНадпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе в московской школе
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в московской школе - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рекомендованная продолжительность зимних каникул в российских школах в новом учебном году будет короче на один день.
  • Зимние каникулы в 2026/2027 учебном году предлагается провести с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
  • Для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Рекомендованная продолжительность зимних каникул в российских школах в новом учебном году будет короче на один день по сравнению с прошлым учебным годом, выяснил корреспондент РИА Новости.
Согласно рекомендациям Минпросвещения РФ, в новом учебном году зимние каникулы предлагается провести с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
В 2025/26 учебном году школам России было рекомендовано провести зимние каникулы с 31 декабря по 11 января.
В пресс-службе министерства просвещения ранее сообщили, что в 2026/27 учебном году для учащихся 1–11 классов при системе обучения по четвертям осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние каникулы – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние каникулы – с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние каникулы – с 27 мая по 31 августа 2027 года.
Для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 года.
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