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Иран нанес удары по американской военной базе в Бахрейне - РИА Новости, 30.07.2026
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21:52 30.07.2026 (обновлено: 22:14 30.07.2026)
Иран нанес удары по американской военной базе в Бахрейне

Иранские дроны атаковали объекты на американской базе Шейх-Иса в Бахрейне

© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourИранские ракеты в Тегеране
Иранские ракеты в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / WANA/Majid Asgaripour
Иранские ракеты в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран ударил дронами по американской военной базе Шейх-Иса в Бахрейне.
  • В качестве целей КСИР указал электрогенераторы, навигационные системы и инфраструктуру армии.
  • Там заявили, что это стало ответом на американские атаки в ночь на четверг.
ТЕГЕРАН, 30 июл — РИА Новости. КСИР заявил об ответных ударах по американской военной базе Шейх-Иса в Бахрейне.
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"Беспилотники армии Ирана нанесли удары по электрогенераторам, навигационным системам, а также по административной и вспомогательной инфраструктуре армии США", — передает заявление корпуса государственная телерадиокомпания.

В ночь на четверг Вооруженные силы Соединенных Штатов завершили очередную волну ударов по исламской республике. Центральное командование заявило, что они поразили десятки целей, включая командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также морские цели.
КСИР пообещал "наказать агрессора" и сегодня днем уже заявлял об ударе баллистическими ракетами по базе Аль-Азрак в Иордании. Там уточняли, что уничтожили три самолета F-35 и несколько военнослужащих.
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СМИ сообщали, что в минувшую пятницу Дональд Трамп приказал приостановить атаки, однако уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.
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