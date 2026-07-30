Иран нанес удары по американской военной базе в Бахрейне

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран ударил дронами по американской военной базе Шейх-Иса в Бахрейне.

В качестве целей КСИР указал электрогенераторы, навигационные системы и инфраструктуру армии.

Там заявили, что это стало ответом на американские атаки в ночь на четверг.

ТЕГЕРАН, 30 июл — РИА Новости. КСИР заявил об ответных ударах по американской военной базе Шейх-Иса в Бахрейне.

« "Беспилотники армии Ирана нанесли удары по электрогенераторам, навигационным системам, а также по административной и вспомогательной инфраструктуре армии США", — передает заявление корпуса государственная телерадиокомпания.

В ночь на четверг Вооруженные силы Соединенных Штатов завершили очередную волну ударов по исламской республике. Центральное командование заявило, что они поразили десятки целей, включая командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также морские цели.

КСИР пообещал "наказать агрессора" и сегодня днем уже заявлял об ударе баллистическими ракетами по базе Аль-Азрак в Иордании . Там уточняли, что уничтожили три самолета F-35 и несколько военнослужащих.

В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум , предполагающий завершение конфликта.