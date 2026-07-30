Иран нанес удары по американской военной базе в Бахрейне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран ударил дронами по американской военной базе Шейх-Иса в Бахрейне.
- В качестве целей КСИР указал электрогенераторы, навигационные системы и инфраструктуру армии.
- Там заявили, что это стало ответом на американские атаки в ночь на четверг.
ТЕГЕРАН, 30 июл — РИА Новости. КСИР заявил об ответных ударах по американской военной базе Шейх-Иса в Бахрейне.
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"Беспилотники армии Ирана нанесли удары по электрогенераторам, навигационным системам, а также по административной и вспомогательной инфраструктуре армии США", — передает заявление корпуса государственная телерадиокомпания.
В ночь на четверг Вооруженные силы Соединенных Штатов завершили очередную волну ударов по исламской республике. Центральное командование заявило, что они поразили десятки целей, включая командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также морские цели.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
СМИ сообщали, что в минувшую пятницу Дональд Трамп приказал приостановить атаки, однако уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.