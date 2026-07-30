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IIHF рассмотрит возможность участия женской сборной России в ЧМ-2027 - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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18:35 30.07.2026 (обновлено: 18:47 30.07.2026)
IIHF рассмотрит возможность участия женской сборной России в ЧМ-2027

IIHF в ноябре рассмотрит возможность участия женской сборной России в ЧМ-2027

© Фото : официальный сайт ФХРХоккеистки сборной России
Хоккеистки сборной России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : официальный сайт ФХР
Хоккеистки сборной России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация хоккея (IIHF) в ноябре 2026 года рассмотрит возможность участия женской сборной России в чемпионате мира 2027 года.
  • Совет IIHF отклонил запрос Федерации хоккея России о допуске сборных страны на чемпионаты мира сезона-2026/27 во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 2027 года.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Международная федерация хоккея (IIHF) в ноябре рассмотрит возможность участия женской сборной России в чемпионате мира 2027 года, сообщается на сайте IIHF.
В четверг совет IIHF рассмотрел просьбу Федерации хоккея России (ФХР) о допуске сборных страны на чемпионаты мира сезона-2026/27. Организация отклонила запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 2027 года.
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"В соответствии с установленным подходом, учитывающим каждое отдельное мероприятие, вопрос о допуске России к чемпионату мира по хоккею среди женщин 2027 года будет рассмотрен советом IIHF в ноябре 2026 года отдельно, с учетом обстоятельств и оценки рисков на тот момент", - говорится в заявлении.
Женский чемпионат мира 2027 года пройдет в Канаде.
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