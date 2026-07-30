IIHF рассмотрит возможность участия женской сборной России в ЧМ-2027

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"В соответствии с установленным подходом, учитывающим каждое отдельное мероприятие, вопрос о допуске России к чемпионату мира по хоккею среди женщин 2027 года будет рассмотрен советом IIHF в ноябре 2026 года отдельно, с учетом обстоятельств и оценки рисков на тот момент", - говорится в заявлении.