Российская шахматистка Гунина заняла второе место на чемпионате Азии

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская шахматистка Валентина Гунина заняла второе место на чемпионате Азии по блицу среди женщин, набрав 10 очков.

В мужском турнире победу одержал вьетнамский гроссмейстер Ле Туан Минь, опередивший по дополнительным показателям представителя Индии Кришну Гаутама, а лучший результат среди россиян показал Александр Рахманов, занявший пятое место.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская шахматистка Валентина Гунина заняла второе место на чемпионате Азии по блицу среди женщин, который прошел в Гонконге (Китай).

По итогам турнира Гунина набрала 10 очков. Победительницей стала Харики Дронавалли из Индии (10,5 очка), третье место заняла Умида Омонова из Узбекистана (9,5).

В мужском турнире победу одержал вьетнамский гроссмейстер Ле Туан Минь (11 очков), опередивший по дополнительным показателям представителя Индии Кришну Гаутама. Бронзу выиграл китаец Цзян Хаочэнь (9,5). Лучший результат среди россиян показал Александр Рахманов (9), занявший пятое место. Следом за ним расположились Алексей Гребнев (9) и Павел Понкратов (9).