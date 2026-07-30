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Российская шахматистка Гунина заняла второе место на чемпионате Азии - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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11:51 30.07.2026
Российская шахматистка Гунина заняла второе место на чемпионате Азии

Российская шахматистка Гунина заняла второе место на чемпионате Азии по блицу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВалентина Гунина
Валентина Гунина - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Валентина Гунина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская шахматистка Валентина Гунина заняла второе место на чемпионате Азии по блицу среди женщин, набрав 10 очков.
  • В мужском турнире победу одержал вьетнамский гроссмейстер Ле Туан Минь, опередивший по дополнительным показателям представителя Индии Кришну Гаутама, а лучший результат среди россиян показал Александр Рахманов, занявший пятое место.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская шахматистка Валентина Гунина заняла второе место на чемпионате Азии по блицу среди женщин, который прошел в Гонконге (Китай).
По итогам турнира Гунина набрала 10 очков. Победительницей стала Харики Дронавалли из Индии (10,5 очка), третье место заняла Умида Омонова из Узбекистана (9,5).
В мужском турнире победу одержал вьетнамский гроссмейстер Ле Туан Минь (11 очков), опередивший по дополнительным показателям представителя Индии Кришну Гаутама. Бронзу выиграл китаец Цзян Хаочэнь (9,5). Лучший результат среди россиян показал Александр Рахманов (9), занявший пятое место. Следом за ним расположились Алексей Гребнев (9) и Павел Понкратов (9).
Всего в соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из 12 стран, включая 18 россиян.
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