Российская шахматистка Гунина заняла второе место на чемпионате Азии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская шахматистка Валентина Гунина заняла второе место на чемпионате Азии по блицу среди женщин, набрав 10 очков.
- В мужском турнире победу одержал вьетнамский гроссмейстер Ле Туан Минь, опередивший по дополнительным показателям представителя Индии Кришну Гаутама, а лучший результат среди россиян показал Александр Рахманов, занявший пятое место.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская шахматистка Валентина Гунина заняла второе место на чемпионате Азии по блицу среди женщин, который прошел в Гонконге (Китай).
В мужском турнире победу одержал вьетнамский гроссмейстер Ле Туан Минь (11 очков), опередивший по дополнительным показателям представителя Индии Кришну Гаутама. Бронзу выиграл китаец Цзян Хаочэнь (9,5). Лучший результат среди россиян показал Александр Рахманов (9), занявший пятое место. Следом за ним расположились Алексей Гребнев (9) и Павел Понкратов (9).
Всего в соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из 12 стран, включая 18 россиян.