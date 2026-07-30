В Госдуме ответили на заявление Пашиняна по эксплуатации ЮКЖД

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал заявление Никола Пашиняна о возможных финансовых претензиях к России по концессии Южно-Кавказской железной дороги дерзким и деструктивным шагом.

Никола Пашинян не исключил возможность обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога".

Алексей Чепа считает, что подобные угрозы являются попыткой давления и ревизии договоренностей.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможных финансовых претензиях к России по концессии Южно-Кавказской железной дороги является дерзким и деструктивным шагом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Пашинян не исключил возможность обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации находящегося в концессии РЖД ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога".

"Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном требовании 2 миллиардов долларов с России за концессию Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) является не чем иным, как дерзким и деструктивным шагом, бросающим тень на двусторонние отношения и указывающими на внутренний кризис в Армении", - сказал Чепа.

По его словам, подобные угрозы, обернутые в фасад "дружеского урегулирования", не могут быть восприняты Москвой иначе как попытка давления и ревизии договоренностей.