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В Госдуме ответили на заявление Пашиняна по эксплуатации ЮКЖД - РИА Новости, 30.07.2026
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15:19 30.07.2026
В Госдуме ответили на заявление Пашиняна по эксплуатации ЮКЖД

Депутат Чепа назвал заявление Пашиняна о ЮКЖД дерзким и деструктивным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал заявление Никола Пашиняна о возможных финансовых претензиях к России по концессии Южно-Кавказской железной дороги дерзким и деструктивным шагом.
  • Никола Пашинян не исключил возможность обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога".
  • Алексей Чепа считает, что подобные угрозы являются попыткой давления и ревизии договоренностей.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможных финансовых претензиях к России по концессии Южно-Кавказской железной дороги является дерзким и деструктивным шагом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").
Пашинян не исключил возможность обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации находящегося в концессии РЖД ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога".
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"Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном требовании 2 миллиардов долларов с России за концессию Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) является не чем иным, как дерзким и деструктивным шагом, бросающим тень на двусторонние отношения и указывающими на внутренний кризис в Армении", - сказал Чепа.
По его словам, подобные угрозы, обернутые в фасад "дружеского урегулирования", не могут быть восприняты Москвой иначе как попытка давления и ревизии договоренностей.
В феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.
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