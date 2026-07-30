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В Госдуме предложили снизить НДФЛ для молодых специалистов - РИА Новости, 30.07.2026
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00:14 30.07.2026
В Госдуме предложили снизить НДФЛ для молодых специалистов

Нилов и Гусев предложили снизить НДФЛ до 9% для молодых специалистов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы предложили снизить НДФЛ до 9% для молодых специалистов и граждан, ухаживающих за пожилыми людьми и инвалидами.
  • Право на возврат части уплаченного НДФЛ предлагается предоставить двум категориям граждан: лицам в возрасте до 30 лет в течение первых трех лет после получения документа об образовании или квалификации и гражданам, осуществляющим уход за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет.
  • Возврат части НДФЛ будет предоставляться при условии, что совокупный доход налогоплательщика за налоговый период не превышает 2,4 миллиона рублей, а среднедушевой доход семьи — двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили снизить НДФЛ до 9% для молодых специалистов и граждан, ухаживающих за пожилыми людьми и инвалидами.
Соответствующий законопроект будет направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
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"Разработанный законопроект направлен на реализацию адресной социальной политики и поддержку отдельных категорий граждан через механизм снижения налоговой нагрузки", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Изменения предлагается внести в часть вторую Налогового кодекса РФ. Законопроект предусматривает право на возврат части уплаченного НДФЛ таким образом, чтобы фактическая ставка налога для отдельных категорий граждан составляла 9%.
Право на такую меру поддержки предлагается предоставить двум категориям граждан: физическим лицам в возрасте до 30 лет включительно в течение первых трех календарных лет после получения документа об образовании или квалификации, а также гражданам, осуществляющим уход за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации.
Возврат части НДФЛ предлагается рассчитывать как разницу между фактически удержанной суммой налога и суммой налога, рассчитанной по ставке 9% в отношении соответствующих доходов. Механизм будет применяться к доходам от выполнения трудовых обязанностей и работ или услуг по гражданско-правовым договорам.
Согласно инициативе, возврат будет предоставляться при соблюдении условий по доходу: совокупный доход налогоплательщика за налоговый период не должен превышать 2,4 миллиона рублей, а среднедушевой доход семьи - двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе проживания.
В пояснительной записке подчеркивается, что принятие законопроекта позволит стимулировать трудоустройство выпускников и закрепление молодых кадров на рынке труда и обеспечить социальную защиту граждан, осуществляющих уход за пожилыми людьми и инвалидами.
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