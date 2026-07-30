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Гинцбург рассказал о состоянии первого пациента, привитого от рака кожи - РИА Новости, 30.07.2026
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10:01 30.07.2026 (обновлено: 13:16 30.07.2026)
Гинцбург рассказал о состоянии первого пациента, привитого от рака кожи

Гинцбург: первый пациент, получивший вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Гинцбург
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Александр Гинцбург . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый пациент, получивший российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо и продолжает лечение.
  • У пациента наблюдаются положительные иммунологические реакции: вырабатываются соединения, необходимые для борьбы с опухолью и метастазами.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый пациент, который ранее получил российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо, получены необходимые реакции иммунитета, сообщил РИА Новости академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Согласно информации из института Герцена, от врачей, от руководства, пациент (получивший вакцину от рака кожи - ред.) чувствует себя совершенно нормально и продолжает лечение. Еще будет две вакцинации тем препаратом, который производится в институте Гамалеи и вводится в институте Герцена", - сказал Гинцбург.
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Он отметил, что иммунологические реакции пациента очень положительные. Вырабатываются все иммунологически активные соединения, которые необходимы для того, чтобы его иммунная система могла бороться с опухолью и метастазами.
В апреле первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы.
Вакцина "НЕООНКОВАК" была разработана в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
В ноябре 2025 года Минздрав РФ также выдал разрешение на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "Онкопепт" для лечения колоректального рака.
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