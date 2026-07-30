Гинцбург рассказал о состоянии первого пациента, привитого от рака кожи

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый пациент, получивший российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо и продолжает лечение.

У пациента наблюдаются положительные иммунологические реакции: вырабатываются соединения, необходимые для борьбы с опухолью и метастазами.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый пациент, который ранее получил российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо, получены необходимые реакции иммунитета, сообщил РИА Новости академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Согласно информации из института Герцена, от врачей, от руководства, пациент (получивший вакцину от рака кожи - ред.) чувствует себя совершенно нормально и продолжает лечение. Еще будет две вакцинации тем препаратом, который производится в институте Гамалеи и вводится в институте Герцена", - сказал Гинцбург

Он отметил, что иммунологические реакции пациента очень положительные. Вырабатываются все иммунологически активные соединения, которые необходимы для того, чтобы его иммунная система могла бороться с опухолью и метастазами.

В апреле первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы.

Вакцина "НЕООНКОВАК" была разработана в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.

В ноябре 2025 года Минздрав РФ также выдал разрешение на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "Онкопепт" для лечения колоректального рака.