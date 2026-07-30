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"Бавария" в очередной раз разгромила любительский клуб с двузначным счетом - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
21:48 30.07.2026 (обновлено: 22:09 30.07.2026)
"Бавария" в очередной раз разгромила любительский клуб с двузначным счетом

"Бавария" в пятый раз за 8 лет разгромила "Роттах-Эгерн" с двузначным счетом

© Фотография из соцсетейФутболисты "Баварии"
Футболисты Баварии - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Бавария" нанесла поражение футбольному клубу "Роттах-Эгерн" в товарищеском матче.
  • Встреча завершилась со счетом 15:0 в пользу "Баварии".
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" нанесла сокрушительное поражение немецкому любительскому футбольному клубу "Роттах-Эгерн" в товарищеском матче.
Встреча прошла в городе Роттах-Эгерн и завершилась со счетом 15:0 в пользу "Баварии". Мячи забили Филип Павич (7-я минута), Арийон Ибрагимович (9 и 45), Фелипе Чавес (10 и 11), Майкон Кардосо (45+4 и 50), Арминдо Зиб (51 и 59), Жуан Пальинья (56), Бара Сапоко Ндиай (66), Бастиан Ассомо (67), Александар Павлович (86), Йозуа Киммих (88) и Скендер Нурай (90+3).
В предыдущие годы "Бавария" обыгрывала "Роттах-Эгерн" со счетом 20:2 (2018), 23:0 (2019), 27:0 (2023) и 14:1 (2024).
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