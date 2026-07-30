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Экс-футболист "Ботафого" дус Сантус погиб в возрасте 41 года - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
14:32 30.07.2026
Экс-футболист "Ботафого" дус Сантус погиб в возрасте 41 года

Экс-футболист "Ботафого" дус Сантус погиб при обрушении стены в Рио-де-Жанейро

© Botafogo F.R./XБывший футболист "Ботафого" Тассио Майя дус Сантус
Бывший футболист Ботафого Тассио Майя дус Сантус - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Botafogo F.R./X
Бывший футболист "Ботафого" Тассио Майя дус Сантус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист «Ботафого» Тассио Майя дус Сантус погиб при обрушении стены в Рио-де-Жанейро.
  • Стена обрушилась в районе Санта-Тереза во время сильного ветра с порывами более 90 км/ч.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бывший футболист "Ботафого" Тассио Майя дус Сантус погиб на 42-м году жизни при обрушении стены в Рио-де-Жанейро, сообщает бразильский клуб в соцсети X.
Трагедия произошла в среду в районе Санта-Тереза. По данным бразильских СМИ, стена обрушилась во время сильного ветра, порывы которого превышали 90 км/ч.
За карьеру Тассио выступал за 27 клубов в Бразилии и за рубежом. В частности, он играл в чемпионатах Португалии, Кипра, Южной Кореи, Греции, Болгарии, Китая, ОАЭ и Коста-Рики. В 2015 году Тассио провел за "Ботафого" шесть матчей и забил один мяч. Футболист завершил карьеру в 2019 году.
 
ФутболРио-де-Жанейро (город)БотафогоБразилияПортугалия
 
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