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ФХР обжалует в CAS решение IIHF не допускать Россию до чемпионатов мира - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Хоккей
 
19:27 30.07.2026 (обновлено: 19:35 30.07.2026)
ФХР обжалует в CAS решение IIHF не допускать Россию до чемпионатов мира

Федерация хоккея России обжалует в CAS недопуск сборных России до ЧМ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХоккей России
Хоккей России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российских сборных до соревнований сезона-2026/27, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФХР.
В четверг совет IIHF рассмотрел просьбу ФХР о допуске сборных страны на чемпионаты мира сезона-2026/27. Организация отклонила запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 2027 года. Решение по нему будет приниматься в ноябре.
«
"Федерация хоккея России обжалует в CAS решение IIHF о недопуске сборных команд нашей страны к участию в чемпионатах мира. ФХР не принимает и не понимает недальновидную позицию IIHF, которая игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и не соответствует идее спорта, призванного объединять людей по всему миру", - говорится в ответе ФХР.
Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого ряд федераций, в том числе Международная федерация волейбола (FIVB) и Международная федерация гандбола (IHF), допустили российских спортсменов до соревнований.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Журова считает, что IIHF нашла зацепку в заявлении МОК для недопуска России
Вчера, 18:47
 
ХоккейСпортСпортивный арбитражный суд (CAS)Международная федерация хоккея (IIHF)
 
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