ФХР обжалует в CAS решение IIHF не допускать Россию до чемпионатов мира

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российских сборных до соревнований сезона-2026/27, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФХР.

В четверг совет IIHF рассмотрел просьбу ФХР о допуске сборных страны на чемпионаты мира сезона-2026/27. Организация отклонила запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 2027 года. Решение по нему будет приниматься в ноябре.

« "Федерация хоккея России обжалует в CAS решение IIHF о недопуске сборных команд нашей страны к участию в чемпионатах мира. ФХР не принимает и не понимает недальновидную позицию IIHF, которая игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и не соответствует идее спорта, призванного объединять людей по всему миру", - говорится в ответе ФХР.