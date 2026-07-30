Инфантино рассказал детали коммерческого проекта ФИФА

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что создание новой коммерческой структуры — это предложение, которое должно быть принято национальными ассоциациями и советом организации.

ФИФА планирует привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой передадут медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что создание новой коммерческой структуры является всего лишь предложением, которое должно быть принято национальными ассоциациями и советом организации.

Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера , зятя президента США Дональда Трампа.

"FIFA Forward Enterprise - это предложение, возможность и часть демократического консультационного процесса с 211 национальными ассоциациями-членами ФИФА и советом организации. В случае одобрения, это станет дочерней компанией, находящейся в собственности и под контролем ФИФА. Она объединит коммерческую деятельность организации и работу по проведению турниров. Компания будет заниматься организацией и коммерческим использованием всех соревнований под эгидой ФИФА, а также вопросами спонсорства, продажи прав на трансляции, лицензирования и реализации новых проектов. Все это будет осуществляться в интересах национальных ассоциаций-членов ФИФА и позволит задействовать коммерческий потенциал, который ранее не использовался", - написал Инфантино в публикации в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Функционер отметил, что укрепление коммерческой стороны в футболе является естественным следующим шагом в эволюции ФИФА после десятилетия реформ управления и расширения программ развития. Он подчеркнул, что в случае одобрения проекта финансирование каждой национальной ассоциации в рамках программы FIFA Forward на период 2027-2030 годов увеличится с 8 до 20 миллионов долларов. Кроме того, каждая ассоциация сможет получить до 20 миллионов долларов в виде единовременного финансирования специальных проектов.

"Это золотая возможность ускорить развитие футбола во всем мире. Но это всего лишь предложение, а не обязательство. Выбор остается за нашими национальными ассоциациями-членами ФИФА, и мы готовы обсудить это с каждым", - заключил Инфантино.