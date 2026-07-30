Рейтинг@Mail.ru
Инфантино рассказал детали коммерческого проекта ФИФА - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:49 30.07.2026
Инфантино рассказал детали коммерческого проекта ФИФА

Инфантино назвал коммерческий проект ФИФА предложением, а не обязательством

© официальный твиттер FIFA MediaЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© официальный твиттер FIFA Media
Логотип ФИФА. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что создание новой коммерческой структуры — это предложение, которое должно быть принято национальными ассоциациями и советом организации.
  • ФИФА планирует привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой передадут медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что создание новой коммерческой структуры является всего лишь предложением, которое должно быть принято национальными ассоциациями и советом организации.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Трампа объявили первым лауреатом премии мира ФИФА
5 декабря 2025, 20:39
"FIFA Forward Enterprise - это предложение, возможность и часть демократического консультационного процесса с 211 национальными ассоциациями-членами ФИФА и советом организации. В случае одобрения, это станет дочерней компанией, находящейся в собственности и под контролем ФИФА. Она объединит коммерческую деятельность организации и работу по проведению турниров. Компания будет заниматься организацией и коммерческим использованием всех соревнований под эгидой ФИФА, а также вопросами спонсорства, продажи прав на трансляции, лицензирования и реализации новых проектов. Все это будет осуществляться в интересах национальных ассоциаций-членов ФИФА и позволит задействовать коммерческий потенциал, который ранее не использовался", - написал Инфантино в публикации в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Функционер отметил, что укрепление коммерческой стороны в футболе является естественным следующим шагом в эволюции ФИФА после десятилетия реформ управления и расширения программ развития. Он подчеркнул, что в случае одобрения проекта финансирование каждой национальной ассоциации в рамках программы FIFA Forward на период 2027-2030 годов увеличится с 8 до 20 миллионов долларов. Кроме того, каждая ассоциация сможет получить до 20 миллионов долларов в виде единовременного финансирования специальных проектов.
"Это золотая возможность ускорить развитие футбола во всем мире. Но это всего лишь предложение, а не обязательство. Выбор остается за нашими национальными ассоциациями-членами ФИФА, и мы готовы обсудить это с каждым", - заключил Инфантино.
Проект ранее осудили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская футбольная конфедерация (AФК).
Йозеф Блаттер - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Отношения Инфантино и Трампа вредят мировому футболу, заявил Блаттер
29 июля, 09:41
 
ФутболСШАРоссияДжанни ИнфантиноДжаред КушнерДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Шериф
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Пафос
    Хайдук
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Бешикташ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Динамо Киев
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА София
    Карабах
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Андерлехт
    Хаммарбю
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Твенте
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Санкт-Галлен
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала