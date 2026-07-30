Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фестиваль орловского рысака #ORLOVFEST пройдет 15 августа на ипподроме «Таруса» в Калужской области.
- В 2026 году призовой фонд соревнований увеличен до 8,5 миллионов рублей.
- Заместитель губернатора Калужской области Александр Ефремов заявил, что ожидается более десяти тысяч зрителей на фестивале.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заместитель губернатора Калужской области Александр Ефремов заявил, что на фестивале орловского рысака ожидается более десяти тысяч зрителей.
Фестиваль орловского рысака #ORLOVFEST состоится в четвертый раз и пройдет 15 августа на ипподроме "Таруса" в Калужской области. В 2026 году призовой фонд соревнований увеличен до 8,5 миллиона рублей.
"Фестиваль по праву является яркой страницей культурной жизни Калужской области и уже стал традиционным событием. Это дань нашему культурному наследию, которое передается из поколения в поколение. Нам также важна просветительная цель проекта, потому что для многих знакомство с орловскими рысаками становится настоящим открытием. Фестиваль является большой объединяющей силой: в прошлом году он собрал более 10 тысяч зрителей, рассчитываем, что в этом году будет еще больше. Регион поддерживает и будет поддерживать фестиваль", - сказал Ефремов на пресс-конференции.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным партнером фестиваля.