В Калужской области пройдет фестиваль орловского рысака

Краткий пересказ от РИА ИИ В Калужской области в четвертый раз пройдет фестиваль орловского рысака #ORLOVFEST, который откроется 15 августа на ипподроме "Таруса".

На фестивале зрители увидят соревнования орловских рысаков на призы губернатора и регионального Министерства сельского хозяйства, а также финал Всероссийского чемпионата русских троек.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Светлана Бонопартова. В Калужской области в четвертый раз пройдет фестиваль орловского рысака #ORLOVFEST, передает корреспондент РИА Новости с пресс-конференции в преддверии мероприятия.

Он откроется 15 августа на ипподроме "Таруса". Зрители увидят соревнования лошадей на призы губернатора и регионального Министерства сельского хозяйства, а также финал Всероссийского чемпионата русских троек.

Предполагается, что фестиваль соберет более десяти тысяч человек. В этом году призовой фонд увеличили до восьми с половиной миллионов рублей.

В начале года русскую тройку признали национальным видом спорта. Профильную спортивную федерацию официально зарегистрировали 1 июня. Ее президентом стал председатель наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Дмитрий Киселев