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В Калужской области пройдет фестиваль орловского рысака - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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11:35 30.07.2026 (обновлено: 13:04 30.07.2026)
В Калужской области пройдет фестиваль орловского рысака

В Калужской области 15 августа пройдет фестиваль орловского рысака

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛошадь на ежегодном конном фестивале #ORLOVFEST, посвященном миру орловской рысистой лошади
Лошадь на ежегодном конном фестивале #ORLOVFEST, посвященном миру орловской рысистой лошади - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лошадь на ежегодном конном фестивале #ORLOVFEST, посвященном миру орловской рысистой лошади. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калужской области в четвертый раз пройдет фестиваль орловского рысака #ORLOVFEST, который откроется 15 августа на ипподроме "Таруса".
  • На фестивале зрители увидят соревнования орловских рысаков на призы губернатора и регионального Министерства сельского хозяйства, а также финал Всероссийского чемпионата русских троек.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Светлана Бонопартова. В Калужской области в четвертый раз пройдет фестиваль орловского рысака #ORLOVFEST, передает корреспондент РИА Новости с пресс-конференции в преддверии мероприятия.
Он откроется 15 августа на ипподроме "Таруса". Зрители увидят соревнования лошадей на призы губернатора и регионального Министерства сельского хозяйства, а также финал Всероссийского чемпионата русских троек.
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Предполагается, что фестиваль соберет более десяти тысяч человек. В этом году призовой фонд увеличили до восьми с половиной миллионов рублей.
В начале года русскую тройку признали национальным видом спорта. Профильную спортивную федерацию официально зарегистрировали 1 июня. Ее президентом стал председатель наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Дмитрий Киселев.
МИА "Россия сегодня" — официальный информационный партнер мероприятия.
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