Российские фехтовальщики завоевали одну золотую медаль на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная России по фехтованию завоевала одну золотую медаль на чемпионате мира в Гонконге.

Павел Граудынь стал чемпионом мира, победив олимпийского чемпиона 2024 года До Ген Дона из Южной Кореи со счетом 15:7.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сборная России по фехтованию завоевала одну золотую медаль по итогам чемпионата мира, который проходит в Гонконге (Китай).

В четверг проходят командные соревнования в мужской сабле и женской рапире. Россиянки остались без медалей, проиграв японкам на стадии 1/4 финала, мужчины также не смогли выйти в полуфинал, проиграв корейцам.

27 июля чемпионом мира стал россиянин Павел Граудынь, который в финале одолел олимпийского чемпиона 2024 года южнокорейца До Ген Дона со счетом 15:7. Данная награда стала первой медалью чемпионата мира после возвращения российским спортсменам национальной символики на турнирах.