Рейтинг@Mail.ru
Российские фехтовальщики завоевали одну золотую медаль на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 30.07.2026
Российские фехтовальщики завоевали одну золотую медаль на чемпионате мира

Российские фехтовальщики завоевали одну золотую медаль на ЧМ в Гонконге

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Бида
Сергей Бида - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по фехтованию завоевала одну золотую медаль на чемпионате мира в Гонконге.
  • Павел Граудынь стал чемпионом мира, победив олимпийского чемпиона 2024 года До Ген Дона из Южной Кореи со счетом 15:7.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сборная России по фехтованию завоевала одну золотую медаль по итогам чемпионата мира, который проходит в Гонконге (Китай).
В четверг проходят командные соревнования в мужской сабле и женской рапире. Россиянки остались без медалей, проиграв японкам на стадии 1/4 финала, мужчины также не смогли выйти в полуфинал, проиграв корейцам.
Павел Граудынь - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
На ЧМ по фехтованию впервые с 2019 года прозвучал гимн России
27 июля, 15:57
27 июля чемпионом мира стал россиянин Павел Граудынь, который в финале одолел олимпийского чемпиона 2024 года южнокорейца До Ген Дона со счетом 15:7. Данная награда стала первой медалью чемпионата мира после возвращения российским спортсменам национальной символики на турнирах.
Граудыню 19 лет. Он также является бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года в командных соревнованиях.
Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге без ограничений.
фехтование - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Эдуард Винокуров включен в Зал славы Международной федерации фехтования
11 июля, 20:44
 
СпортГонконгРоссияКитайМеждународная федерация фехтования (FIE)Фехтование
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Шериф
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Пафос
    Хайдук
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Бешикташ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Динамо Киев
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА София
    Карабах
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Андерлехт
    Хаммарбю
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Твенте
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Санкт-Галлен
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала