Пашинян не исключил обращения в арбитраж по эксплуатации ЮКЖД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пашинян не исключил возможность обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога".
- Пашинян заявил, что право концессионного управления армянскими железными дорогами могли бы купить Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты или Катар.
- Пашинян подчеркнул, что Армения должна иметь возможность использовать железные дороги по своему усмотрению и решить вопрос с концессией по-дружески, но при необходимости — де-юре.
ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что допускает возможность обращения в суд по поводу эксплуатации находящегося в концессии РЖД ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога".
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"Железные дороги — эта наша собственность, и Республика Армения должна иметь возможность использовать железные дороги, как считает целесообразным. Альтернативы этому нет. Этот вопрос может быть решен. Сейчас много говорится, в основном оппозицией, о возможности подорожания того-то или того-то (в контексте возможных проблем в армянско-российских отношениях — Прим. ред.). Но может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать два миллиарда долларов", — сказал он журналистам.
Премьер отметил, что Ереван хочет решить эту проблему по-дружески, но допустил при этом ее решение в юридическом ключе. По его словам, в случае разногласий этот вопрос будет обсуждаться в арбитраже.
В феврале Пашинян заявил, что любая страна, имеющая дружественные отношения и с Россией, и с Арменией, могла бы купить право концессионного управления железными дорогами республики. В качестве кандидатов он назвал Казахстан, ОАЭ или Катар. В апреле премьер заявил, что Ереван не собирается обсуждать за спиной у Москвы вопросы, связанные с железными дорогами.
В феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД на 30 лет с правом продления еще на десять.