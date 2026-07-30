Пашинян не исключил обращения в арбитраж по эксплуатации ЮКЖД

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"Железные дороги — эта наша собственность, и Республика Армения должна иметь возможность использовать железные дороги, как считает целесообразным. Альтернативы этому нет. Этот вопрос может быть решен. Сейчас много говорится, в основном оппозицией, о возможности подорожания того-то или того-то (в контексте возможных проблем в армянско-российских отношениях — Прим. ред.). Но может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать два миллиарда долларов", — сказал он журналистам.