В Минпросвещения рассказали, как прошел ЕГЭ в новых российских регионах

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Единый государственный экзамен в новых регионах прошел в штатном режиме, в соответствии с федеральными требованиями, его сдавали 1715 человек, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В Минпросвещения напомнили, что у выпускников 11-х классов из новых регионов есть право выбрать форму государственной итоговой аттестации. По решению региональных властей и по согласованию с Рособрнадзором для школьников были доступны классический ЕГЭ, государственный выпускной экзамен или промежуточная аттестация