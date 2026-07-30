Рейтинг@Mail.ru
В Минпросвещения рассказали, как прошел ЕГЭ в новых российских регионах - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 30.07.2026 (обновлено: 16:03 30.07.2026)
В Минпросвещения рассказали, как прошел ЕГЭ в новых российских регионах

Минпросвещения: ЕГЭ в новых регионах РФ прошел штатно, его сдавали 1715 человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Единый государственный экзамен в новых регионах прошел в штатном режиме и в соответствии с федеральными требованиями.
  • Экзамен сдавали 1715 человек, из них 1610 — выпускники 2026 года.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Единый государственный экзамен в новых регионах прошел в штатном режиме, в соответствии с федеральными требованиями, его сдавали 1715 человек, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«
"В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях подведены итоги единого государственного экзамена. Он прошел в штатном режиме и в полном соответствии с федеральными требованиями. Свои знания продемонстрировали 1715 участников, из них 1610 - выпускники 2026 года", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что наибольшее число участников ЕГЭ пришлось на Донецкую Народную Республику – 703 человека. Здесь также зафиксирован самый высокий средний балл среди новых регионов – 59,1. В Луганской Народной Республике экзамены сдали 642 человека, в Запорожской области – 322, в Херсонской области – 48.
В Минпросвещения напомнили, что у выпускников 11-х классов из новых регионов есть право выбрать форму государственной итоговой аттестации. По решению региональных властей и по согласованию с Рособрнадзором для школьников были доступны классический ЕГЭ, государственный выпускной экзамен или промежуточная аттестация
Перед началом досрочного ЕГЭ по математике - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Минпросвещения назвало самые популярные предметы на ЕГЭ в новых регионах
Вчера, 15:20
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторСН_ОбразованиеФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала