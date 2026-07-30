Минпросвещения назвало самые популярные предметы на ЕГЭ в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами на ЕГЭ в новых регионах.
- Среди востребованных предметов также оказались биология, история, химия и информатика.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами на ЕГЭ в новых регионах, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
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"Помимо профильной математики, в число востребованных предметов вошли обществознание (709 человек), биология (337), история (341), химия (282) и информатика (276)", - говорится в сообщении.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что профильную математику сдавали 697 человек в новых регионах.
"Это отражает интерес выпускников к стратегически важным для нашей страны направлениям, связанным с инженерными и экономическими специальностями", - добавил он.