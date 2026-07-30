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Минпросвещения назвало самые популярные предметы на ЕГЭ в новых регионах - РИА Новости, 30.07.2026
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15:20 30.07.2026 (обновлено: 15:27 30.07.2026)
Минпросвещения назвало самые популярные предметы на ЕГЭ в новых регионах

Минпросвещения: математика и обществознание стали лидерами ЕГЭ в новых регионах

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПеред началом досрочного ЕГЭ по математике
Перед началом досрочного ЕГЭ по математике - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Перед началом досрочного ЕГЭ по математике. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами на ЕГЭ в новых регионах.
  • Среди востребованных предметов также оказались биология, история, химия и информатика.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами на ЕГЭ в новых регионах, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«

"Помимо профильной математики, в число востребованных предметов вошли обществознание (709 человек), биология (337), история (341), химия (282) и информатика (276)", - говорится в сообщении.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что профильную математику сдавали 697 человек в новых регионах.
"Это отражает интерес выпускников к стратегически важным для нашей страны направлениям, связанным с инженерными и экономическими специальностями", - добавил он.
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