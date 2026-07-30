Власти Калужской области собираются поддержать фестиваль орловского рысака

В 2025 году фестиваль собрал более 10 тысяч зрителей. В 2026 году призовой фонд соревнований увеличен до 8,5 миллиона рублей.

В январе 2026 года русская тройка была признана национальным видом спорта и включена во Всероссийский реестр видов спорта. Всероссийская федерация русской тройки была зарегистрирована 1 июня. Ее президентом стал председатель наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.