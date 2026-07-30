Власти Калужской области собираются поддержать фестиваль орловского рысака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фестиваль орловского рысака #ORLOVFEST пройдет 15 августа на ипподроме «Таруса» в Калужской области.
- Заместитель губернатора Калужской области Александр Ефремов выразил уверенность в поддержке фестиваля губернатором Владиславом Шапшой.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заместитель губернатора Калужской области Александр Ефремов выразил уверенность в том, что губернатор региона Владислав Шапша поддержит фестиваль орловского рысака.
Фестиваль орловского рысака #ORLOVFEST состоится в четвертый раз и пройдет 15 августа на ипподроме "Таруса" в Калужской области. В программу мероприятия войдет финал Всероссийского чемпионата русских троек.
"Регион выделяет субсидию из согласованного губернатором бюджета. Думаю, в этом году Владислав Валерьевич (Шапша) также поддержит фестиваль. Уверен, что все у нас получится", - сказал Ефремов.
В 2025 году фестиваль собрал более 10 тысяч зрителей. В 2026 году призовой фонд соревнований увеличен до 8,5 миллиона рублей.
В январе 2026 года русская тройка была признана национальным видом спорта и включена во Всероссийский реестр видов спорта. Всероссийская федерация русской тройки была зарегистрирована 1 июня. Ее президентом стал председатель наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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