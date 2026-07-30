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Власти Калужской области собираются поддержать фестиваль орловского рысака - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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13:57 30.07.2026 (обновлено: 14:26 30.07.2026)
Власти Калужской области собираются поддержать фестиваль орловского рысака

Ефремов уверен, что Шапша поддержит фестиваль орловского рысака

© РИА Новости / Чернов | Перейти в медиабанкОрловский рысак
Орловский рысак - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Чернов
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Орловский рысак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фестиваль орловского рысака #ORLOVFEST пройдет 15 августа на ипподроме «Таруса» в Калужской области.
  • Заместитель губернатора Калужской области Александр Ефремов выразил уверенность в поддержке фестиваля губернатором Владиславом Шапшой.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заместитель губернатора Калужской области Александр Ефремов выразил уверенность в том, что губернатор региона Владислав Шапша поддержит фестиваль орловского рысака.
Фестиваль орловского рысака #ORLOVFEST состоится в четвертый раз и пройдет 15 августа на ипподроме "Таруса" в Калужской области. В программу мероприятия войдет финал Всероссийского чемпионата русских троек.
Конный фестиваль - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
"Это бриллиант": фестиваль орловского рысака назвали трендом для всего мира
Вчера, 11:39
"Регион выделяет субсидию из согласованного губернатором бюджета. Думаю, в этом году Владислав Валерьевич (Шапша) также поддержит фестиваль. Уверен, что все у нас получится", - сказал Ефремов.
В 2025 году фестиваль собрал более 10 тысяч зрителей. В 2026 году призовой фонд соревнований увеличен до 8,5 миллиона рублей.
В январе 2026 года русская тройка была признана национальным видом спорта и включена во Всероссийский реестр видов спорта. Всероссийская федерация русской тройки была зарегистрирована 1 июня. Ее президентом стал председатель наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
МИА "Россия сегодня" - официальный информационный партнер мероприятия.
Конный фестиваль - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
"Это бриллиант": фестиваль орловского рысака назвали трендом для всего мира
Вчера, 11:39
 
Александр Ефремов (управляющий группы компаний "Доброфлот")Владислав ШапшаДмитрий КиселевКонный спортРусская тройка
 
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