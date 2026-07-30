"Мы никого не боялись": как легендарный Едешко унизил американцев

Ушел из жизни Иван Едешко. Вспоминая его баскетбольную карьеру, всегда акцентируют внимание на золотом пасе Александру Белову в легендарном финале мюнхенской Олимпиады-1972. О том, чем еще запомнился Едешко, — в материале РИА Новости.

Умница

Финал мюнхенских Игр вошел в историю мирового баскетбола. Сначала сборная СССР, которая вела в счете весь матч, не смогла толком ввести мяч из-за лицевой при счете 49:50. Американцы уже праздновали успех, когда один из членов советской делегации, Юрий Озеров, сидевший на трибуне за скамейкой запасных нашей сборной, обратился к своему хорошему знакомому, генеральному секретарю Международной федерации баскетбола британцу Уильяму Джонсону. Тот дал команду вернуть три секунды игрового времени, которых хватило для победы наших.

Во время минутного перерыва тренер Владимир Кондрашин сделал судьбоносную замену, выпустив Едешко вместо Алжана Жармухамедова. Поначалу высоченный Том Макмиллен мешал вводить мяч, но потом махнул рукой и отошел метров на пять. И тогда Едешко нашел пасом под кольцом Александра Белова. Это был экспромт, который принес сборной СССР олимпийское золото и навсегда сделал Едешко заложником "трех секунд". Свою автобиографическую книгу он даже назвал: "Три секунды — и не только". Всю жизнь его пытали вопросами о мюнхенском пасе.

"Замысел Кондрашина, который он доносил до нас в минутном перерыве, был совсем другим, — вспоминал капитан олимпийской сборной СССР мюнхенского образца Модестас Паулаускас. — Из-за лицевой нужно было переправить мяч мне или Сереге Белову, а мы уж должны были доставить его под кольцо Сашке. Только Ваня — умница, увидел, что нас прихватили, и все решил за один такт".

Интриги, Ливан, Гомельский

Играть в баскетбол Едешко начал в родном Гродно. На парня ростом 195 сантиметров, конечно же, обратили внимание в столице Белоруссии, и его профессиональная карьера началась в минском клубе, который сначала носил название "Спартак", а затем — РТИ. Хотя студентов Радиотехнического института в нем было совсем немного. Сам Едешко окончил белорусский инфизкульт.

« "Военной кафедры в нем не было, — вспоминал в беседе с РИА Новости Иван Иванович. — В 1970 году меня призвали в армию. К этому времени уже попал в сборную СССР, и меня направили служить в ЦСКА. Отслужив год, получил звание младшего лейтенанта. Хотел вернуться в Белоруссию, но меня настойчиво уговаривали остаться. Согласился. В ЦСКА провел 27 лет как игрок и тренер. И это были лучшие годы моей жизни. Ушел в отставку в звании подполковника".

В 70-е годы игроков с таким ростом обычно использовали в качестве форвардов, на позиции третьего, а иногда четвертого номера. В Минске Едешко в этом амплуа и играл. Это уж в ЦСКА его переквалифицировали в разыгрывающие. Хотя сам Иван не раз подчеркивал, что настоящим первым номером его сделал Кондрашин.

"Тренируя сборную, Владимир Петрович мне всецело доверял, — вспоминал Едешко в беседе с РИА Новости. – В ЦСКА Александр Гомельский частенько мариновал меня на "банке". В играх против ленинградского "Спартака", бывало, вообще не выпускал на площадку. Приезжал в сборную не в лучшей форме, без должной игровой практики, и все равно Петрович ставил в состав. Именно Кондрашин раскрыл меня в качестве разыгрывающего".

Вспоминая мюнхенский финал, автор золотого паса рассказал, что в раздевалке главный тренер учинил настоящий разнос лидерам команды. "Досталось и мне, и Сашке Белову, — вспоминал Иван Иванович. — Кондрашин в своей привычной манере бросил: "Бараны! Как вы могли терять такие мячи?" Пощадил Петрович только Сергея Белова, который был самым результативным игроком финала, набрав 20 очков".

Свою долгую игровую карьеру Едешко завершил в киевском СКА, после чего стал тренером. В 1980-м работал с молодежной сборной СССР, в которой играли будущие олимпийские чемпионы Сеула Арвидас Сабонис, Валерий Тихоненко, Игорь Миглиниекс и Тийт Сокк. Получалось совсем неплохо, и Гомельский пригласил Едешко в национальную сборную вторым тренером. И снова все получилось неплохо: сборная СССР выиграла чемпионат мира.

"После этого начались какие-то непонятные интриги, — вспоминал Едешко. — Меня не только из национальной сборной убрали, но и в молодежную не позволили вернуться. В приказном порядке отправили исполнять интернациональный долг и тренировать армейскую команду Гвинеи-Бисау. Я эту страну и на карте-то не сразу нашел".

Командировку в Африку Едешко называл ссылкой, а вот о работе в Ливане вспоминал с удовольствием. "На Ближний Восток попал после того, как снова поработал с Гомельским в сборной, — рассказал Едешко. — Вместе со мной в Бейрут поехали два российских баскетболиста, самарец Виктор Кулагин и саратовец Сергей Щепоткин. Баскетбол в Ливане уже тогда был на приличном уровне. Во многих командах играли по два сильных американских легионера. Когда мы выиграли азиатский клубный турнир, в Бейруте нашу команду встречал весь город. Даже в христианских кварталах, хотя клуб, в котором работал, представлял мусульманскую общину".

Как признался Едешко, его после возвращения в Россию много раз звали в Ливан. Только он предпочел работать на благо отечественного баскетбола. Тренировал в тандеме со Станиславом Ереминым ЦСКА, работал главным тренером иркутского "Шахтера" и ассистентом главного тренера в подмосковном "Динамо". Часто проводил мастер-классы в различных регионах страны. Практически всегда приезжал на Кубок Владимира Кондрашина и Александра Белова в Санкт-Петербург и в тысячный раз рассказывал о мюнхенских трех секундах.

В 2006 году отмечалось столетие отечественного баскетбола, и Российская федерация баскетбола определяла лучших игроков разных амплуа за прошедшие годы. Первыми выбирали разыгрывающих. У женщин лучшей была признана олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина, у мужчин — олимпийский чемпион Едешко.

"Я не был самым ярким баскетболистом в сборной СССР, но зачастую являлся лидером по количеству игрового времени, — говорил Едешко РИА Новости. — Мы не боялись в ту пору никого. Доводилось персонально держать будущих звезд НБА Джулиуса Ирвинга и Мэджика Джонсона , лидеров сборных Югославии и Испании. Для сборной СССР в ту пору не было другой цели кроме первого места на любых соревнованиях. За бронзу на Олимпиаде в Монреале Кондрашина с работы сняли, а сейчас мы мечтаем всего лишь пробиться на Олимпиаду".