Рейтинг@Mail.ru
"Мы никого не боялись": как легендарный Едешко унизил американцев - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
23:55 30.07.2026 (обновлено: 23:58 30.07.2026)
"Мы никого не боялись": как легендарный Едешко унизил американцев

Умер олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко

© РИА Новости / Алексей ФилипповОлимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко
Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать в
МАКСДзен
Борис Ходоровский
Борис Ходоровский
Все материалы
Ушел из жизни Иван Едешко. Вспоминая его баскетбольную карьеру, всегда акцентируют внимание на золотом пасе Александру Белову в легендарном финале мюнхенской Олимпиады-1972. О том, чем еще запомнился Едешко, — в материале РИА Новости.

Умница

Финал мюнхенских Игр вошел в историю мирового баскетбола. Сначала сборная СССР, которая вела в счете весь матч, не смогла толком ввести мяч из-за лицевой при счете 49:50. Американцы уже праздновали успех, когда один из членов советской делегации, Юрий Озеров, сидевший на трибуне за скамейкой запасных нашей сборной, обратился к своему хорошему знакомому, генеральному секретарю Международной федерации баскетбола британцу Уильяму Джонсону. Тот дал команду вернуть три секунды игрового времени, которых хватило для победы наших.
Андрей Кириленко - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Кириленко назвал Едешко легендой отечественного баскетбола
Вчера, 22:11
Во время минутного перерыва тренер Владимир Кондрашин сделал судьбоносную замену, выпустив Едешко вместо Алжана Жармухамедова. Поначалу высоченный Том Макмиллен мешал вводить мяч, но потом махнул рукой и отошел метров на пять. И тогда Едешко нашел пасом под кольцом Александра Белова. Это был экспромт, который принес сборной СССР олимпийское золото и навсегда сделал Едешко заложником "трех секунд". Свою автобиографическую книгу он даже назвал: "Три секунды — и не только". Всю жизнь его пытали вопросами о мюнхенском пасе.
"Замысел Кондрашина, который он доносил до нас в минутном перерыве, был совсем другим, — вспоминал капитан олимпийской сборной СССР мюнхенского образца Модестас Паулаускас. — Из-за лицевой нужно было переправить мяч мне или Сереге Белову, а мы уж должны были доставить его под кольцо Сашке. Только Ваня — умница, увидел, что нас прихватили, и все решил за один такт".
Джонгкуч Мач - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
В НБА может появиться самый высокий действующий баскетболист
29 июля, 18:25

Интриги, Ливан, Гомельский

Играть в баскетбол Едешко начал в родном Гродно. На парня ростом 195 сантиметров, конечно же, обратили внимание в столице Белоруссии, и его профессиональная карьера началась в минском клубе, который сначала носил название "Спартак", а затем — РТИ. Хотя студентов Радиотехнического института в нем было совсем немного. Сам Едешко окончил белорусский инфизкульт.
«
"Военной кафедры в нем не было, — вспоминал в беседе с РИА Новости Иван Иванович. — В 1970 году меня призвали в армию. К этому времени уже попал в сборную СССР, и меня направили служить в ЦСКА. Отслужив год, получил звание младшего лейтенанта. Хотел вернуться в Белоруссию, но меня настойчиво уговаривали остаться. Согласился. В ЦСКА провел 27 лет как игрок и тренер. И это были лучшие годы моей жизни. Ушел в отставку в звании подполковника".
В 70-е годы игроков с таким ростом обычно использовали в качестве форвардов, на позиции третьего, а иногда четвертого номера. В Минске Едешко в этом амплуа и играл. Это уж в ЦСКА его переквалифицировали в разыгрывающие. Хотя сам Иван не раз подчеркивал, что настоящим первым номером его сделал Кондрашин.
"Тренируя сборную, Владимир Петрович мне всецело доверял, — вспоминал Едешко в беседе с РИА Новости. – В ЦСКА Александр Гомельский частенько мариновал меня на "банке". В играх против ленинградского "Спартака", бывало, вообще не выпускал на площадку. Приезжал в сборную не в лучшей форме, без должной игровой практики, и все равно Петрович ставил в состав. Именно Кондрашин раскрыл меня в качестве разыгрывающего".
© РИА Новости / Игорь Уткин | Перейти в медиабанкИван Едешко
Иван Едешко - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Игорь Уткин
Перейти в медиабанк
Иван Едешко
Вспоминая мюнхенский финал, автор золотого паса рассказал, что в раздевалке главный тренер учинил настоящий разнос лидерам команды. "Досталось и мне, и Сашке Белову, — вспоминал Иван Иванович. — Кондрашин в своей привычной манере бросил: "Бараны! Как вы могли терять такие мячи?" Пощадил Петрович только Сергея Белова, который был самым результативным игроком финала, набрав 20 очков".
Свою долгую игровую карьеру Едешко завершил в киевском СКА, после чего стал тренером. В 1980-м работал с молодежной сборной СССР, в которой играли будущие олимпийские чемпионы Сеула Арвидас Сабонис, Валерий Тихоненко, Игорь Миглиниекс и Тийт Сокк. Получалось совсем неплохо, и Гомельский пригласил Едешко в национальную сборную вторым тренером. И снова все получилось неплохо: сборная СССР выиграла чемпионат мира.
"После этого начались какие-то непонятные интриги, — вспоминал Едешко. — Меня не только из национальной сборной убрали, но и в молодежную не позволили вернуться. В приказном порядке отправили исполнять интернациональный долг и тренировать армейскую команду Гвинеи-Бисау. Я эту страну и на карте-то не сразу нашел".
Командировку в Африку Едешко называл ссылкой, а вот о работе в Ливане вспоминал с удовольствием. "На Ближний Восток попал после того, как снова поработал с Гомельским в сборной, — рассказал Едешко. — Вместе со мной в Бейрут поехали два российских баскетболиста, самарец Виктор Кулагин и саратовец Сергей Щепоткин. Баскетбол в Ливане уже тогда был на приличном уровне. Во многих командах играли по два сильных американских легионера. Когда мы выиграли азиатский клубный турнир, в Бейруте нашу команду встречал весь город. Даже в христианских кварталах, хотя клуб, в котором работал, представлял мусульманскую общину".
Как признался Едешко, его после возвращения в Россию много раз звали в Ливан. Только он предпочел работать на благо отечественного баскетбола. Тренировал в тандеме со Станиславом Ереминым ЦСКА, работал главным тренером иркутского "Шахтера" и ассистентом главного тренера в подмосковном "Динамо". Часто проводил мастер-классы в различных регионах страны. Практически всегда приезжал на Кубок Владимира Кондрашина и Александра Белова в Санкт-Петербург и в тысячный раз рассказывал о мюнхенских трех секундах.
В 2006 году отмечалось столетие отечественного баскетбола, и Российская федерация баскетбола определяла лучших игроков разных амплуа за прошедшие годы. Первыми выбирали разыгрывающих. У женщин лучшей была признана олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина, у мужчин — олимпийский чемпион Едешко.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкИван Едешко
Иван Едешко - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Иван Едешко
"Я не был самым ярким баскетболистом в сборной СССР, но зачастую являлся лидером по количеству игрового времени, — говорил Едешко РИА Новости. — Мы не боялись в ту пору никого. Доводилось персонально держать будущих звезд НБА Джулиуса Ирвинга и Мэджика Джонсона, лидеров сборных Югославии и Испании. Для сборной СССР в ту пору не было другой цели кроме первого места на любых соревнованиях. За бронзу на Олимпиаде в Монреале Кондрашина с работы сняли, а сейчас мы мечтаем всего лишь пробиться на Олимпиаду".
Едешко ушел на 82-м году жизни. Из олимпийской команды 1972 года сегодня остался только живущий в Литве Паулаускас.
Эдуард Сандлер - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Сидел в тюрьме и бил игрока в бане: эпатажный тренер разбился на гидроцикле
28 июля, 13:25
 
БаскетболСпортИван Едешко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Шериф
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Пафос
    Хайдук
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Бешикташ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Динамо Киев
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА София
    Карабах
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Андерлехт
    Хаммарбю
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Твенте
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Санкт-Галлен
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала