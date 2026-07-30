Стала известна причина смерти прославленного баскетболиста Едешко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иван Едешко умер в возрасте 81 года от инфаркта.
- Иван Едешко был олимпийским чемпионом по баскетболу 1972 года и известен передачей на победный бросок Александра Белова в финальном матче против сборной США.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Причиной смерти олимпийского чемпиона по баскетболу 1972 года Ивана Едешко в возрасте 81 года стал инфаркт, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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"Иван Иванович умер сегодня. Причиной смерти стал инфаркт", - сообщил собеседник агентства.
Едешко выполнил передачу на победный бросок Александра Белова на последних секундах финального матча олимпийского турнира 1972 года в Мюнхене против сборной США (51:50). Также Едешко со сборной СССР стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В составе ЦСКА он восемь раз становился чемпионом СССР и завоевал Кубок европейских чемпионов.