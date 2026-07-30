Стала известна причина смерти прославленного баскетболиста Едешко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Причиной смерти олимпийского чемпиона по баскетболу 1972 года Ивана Едешко в возрасте 81 года стал инфаркт, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.