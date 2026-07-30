Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Иван Едешко

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по баскетболу Иван Едешко скончался в возрасте 81 года, сообщается на сайте баскетбольного клуба ЦСКА.

Едешко выполнил передачу на победный бросок Александра Белова на последних секундах финального матча олимпийского турнира 1972 года в Мюнхене против сборной США (51:50). Также Едешко со сборной СССР стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В составе ЦСКА он восемь раз становился чемпионом СССР и завоевал Кубок европейских чемпионов.