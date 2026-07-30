Маркировать мемы с изображением Дурова* не нужно, заявил юрист

Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель Telegram Павел Дуров* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Маркировка изображений Павла Дурова* не требуется по действующему законодательству РФ, сообщил юрист Вячеслав Рычков.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Маркировать мемы, картинки или видео с изображением основателя Telegram Павла Дурова* не нужно, сообщил РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Вячеслав Рычков.

В четверг Росфинмониторинг внес основателя Telegram Дурова* в перечень террористов и экстремистов.

« "Маркировка картинок или видео с изображением лиц, включенных в указанный перечень (перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга - ред.), действующим законодательством РФ не предусмотрена", - сказал Рычков.

Юрист добавил, что по закону запрещено распространение информации об организациях, включенных в перечень экстремистских или террористических, без указания на то, что соответствующая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.