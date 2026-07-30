Дело об экстрадиции Дурова* может рассмотреть эмиратский суд, считает юрист

Краткий пересказ от РИА ИИ Вопрос экстрадиции Павла Дурова* из ОАЭ в случае поступления соответствующего запроса может рассмотреть эмиратский суд.

Павел Дуров* получил паспорт ОАЭ в феврале 2021 года, став гражданином этой страны.

Адвокат считает, что вероятность экстрадиции Дурова* низка, так как он является гражданином ОАЭ и окончательного судебного решения о его виновности нет.

ДУБАЙ, 30 июл - РИА Новости. Вопрос экстрадиции владельца Telegram Павла Дурова*, внесенного Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов, из ОАЭ в случае поступления соответствующего запроса может рассмотреть эмиратский суд, рассказал РИА Новости базирующийся в Дубае юрист Денис Зеленских.

Павел Дуров * получил паспорт ОАЭ в феврале 2021 года, став гражданином этой страны для проживания и ведения бизнеса в Дубае, где с 2017 года находится штаб-квартира Telegram.

« "Россия плотно сотрудничает по выдаче преступников с ОАЭ, но тут как всегда есть нюансы. Павел Дуров* - полноценный гражданин ОАЭ, и эта страна вряд ли выдаст своего гражданина, так же как и Россия вряд ли выдала бы своего гражданина другой стране", - сказал адвокат.

По его словам, уровень известности и "масштаб личности" Дурова* так же имеет значение, потому что "безопасность таких людей должна быть на первом месте".

"Возможно, его дело даже рассмотрят в местном суде и законодательно примут решение о невозможности экстрадиции, но об этом мы узнаем позже", - отметил собеседник агентства.

"А с учетом того, что окончательного судебного решения, устанавливающего виновность Дурова* по этому делу, нет, то и экстрадиции с огромной степенью вероятности не будет", - считает он.

ФСБ среду сообщила, что Дурову* в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в этой связи он объявляется в международный розыск.