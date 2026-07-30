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Дело об экстрадиции Дурова* может рассмотреть эмиратский суд, считает юрист - РИА Новости, 30.07.2026
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19:12 30.07.2026
Дело об экстрадиции Дурова* может рассмотреть эмиратский суд, считает юрист

РИА Новости: юрист считает, что вопрос экстрадиции Дурова могут рассмотреть ОАЭ

© REUTERS / Poitout Florian/ABACAПавел Дуров*
Павел Дуров* - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Poitout Florian/ABACA
Павел Дуров*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос экстрадиции Павла Дурова* из ОАЭ в случае поступления соответствующего запроса может рассмотреть эмиратский суд.
  • Павел Дуров* получил паспорт ОАЭ в феврале 2021 года, став гражданином этой страны.
  • Адвокат считает, что вероятность экстрадиции Дурова* низка, так как он является гражданином ОАЭ и окончательного судебного решения о его виновности нет.
ДУБАЙ, 30 июл - РИА Новости. Вопрос экстрадиции владельца Telegram Павла Дурова*, внесенного Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов, из ОАЭ в случае поступления соответствующего запроса может рассмотреть эмиратский суд, рассказал РИА Новости базирующийся в Дубае юрист Денис Зеленских.
Павел Дуров* получил паспорт ОАЭ в феврале 2021 года, став гражданином этой страны для проживания и ведения бизнеса в Дубае, где с 2017 года находится штаб-квартира Telegram.
Павел Дуров* - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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"Россия плотно сотрудничает по выдаче преступников с ОАЭ, но тут как всегда есть нюансы. Павел Дуров* - полноценный гражданин ОАЭ, и эта страна вряд ли выдаст своего гражданина, так же как и Россия вряд ли выдала бы своего гражданина другой стране", - сказал адвокат.
По его словам, уровень известности и "масштаб личности" Дурова* так же имеет значение, потому что "безопасность таких людей должна быть на первом месте".
"Возможно, его дело даже рассмотрят в местном суде и законодательно примут решение о невозможности экстрадиции, но об этом мы узнаем позже", - отметил собеседник агентства.
"А с учетом того, что окончательного судебного решения, устанавливающего виновность Дурова* по этому делу, нет, то и экстрадиции с огромной степенью вероятности не будет", - считает он.
ФСБ среду сообщила, что Дурову* в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в этой связи он объявляется в международный розыск.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Павел Дуров* - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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