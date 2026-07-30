Краткий пересказ от РИА ИИ Против Павла Дурова* возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности, он объявлен в международный розыск.

Правительство Британских Виргинских Островов отказалось комментировать ситуацию и не стало сообщать о готовности сотрудничать со следственными органами России по делу Дурова*.

ЛОНДОН, 30 июл - РИА Новости. Правительство Британских Виргинских Островов, где зарегистрирована компания Telegram Messenger Inc, отказалось сообщить РИА Новости, готово ли оно сотрудничать со следственными органами России по делу против основателя мессенджера Павла Дурова*.

ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.

« "Мы не будем комментировать уголовные разбирательства, которые вы упомянули", - сообщили РИА Новости в консалтинговом агентстве DGA Group, которое выполняет функцию пресс-службы британской заморской территории.

Таким образом в агентстве ответили на вопрос, обращались ли российские правоохранители к властям островов по делу Дурова* и готовы ли власти территории сотрудничать со следствием.

По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.

В четверг Росфинмониторинг также внес основателя Telegram Дурова* в перечень экстремистов и террористов.