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Юрист рассказал, можно ли россиянам пользоваться Telegram - РИА Новости, 30.07.2026
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17:34 30.07.2026
Юрист рассказал, можно ли россиянам пользоваться Telegram

Хаминский: внесение Дурова в список террористов не влечет запрета Telegram

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Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам юриста Александра Хаминского, внесение Павла Дурова* в список террористов и экстремистов не влечет автоматического запрета Telegram для россиян.
  • Однако он предупредил о рисках участия в групповой незаконной деятельности через мессенджер и отметил, что ситуация может измениться, если Telegram официально признают террористическим или экстремистским.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Внесение основателя Telegram Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга не влечет полного запрета мессенджера для граждан, сообщил РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
В четверг Росфинмониторинг внес основателя Telegram Дурова* в перечень экстремистов и террористов.
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"Актуальным для россиян остается вопрос использования Telegram в личных или деловых целях. Уголовное дело против Дурова* и включение его в список террористов и экстремистов не означает автоматического запрета мессенджера для всех", - рассказал Хаминский.
При этом юрист предупредил российских пользователей об основной опасности мессенджера.
"Главная опасность для пользователей кроется в участии в незаконной деятельности. Категорически нельзя вступать в групповые чаты и подписываться на каналы, где обсуждаются или координируются противоправные деяния, особенно если они связаны с терроризмом или экстремизмом", - предупредил Хаминский.
Юрист объяснил, что речь идет о ботах знакомств и чатах, в которых под видом обсуждения мировых проблем может происходить вербовка граждан.
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"Информационно-психологическое воздействие в таких сообществах может вовлечь в преступную деятельность даже несовершеннолетних, что влечет тяжелые уголовные последствия", - отметил Хаминский.
Как добавил юрист, ситуация может измениться, если Telegram официально признают террористическим или экстремистским сообществом.
"В этом случае сам факт пользования платформой, и особенно оплата премиум-аккаунтов, будут приравниваться к финансированию экстремизма", - заключил Хаминский.
ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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