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Юрист прокомментировал включение Дурова* в перечень террористов - РИА Новости, 30.07.2026
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16:10 30.07.2026
Юрист прокомментировал включение Дурова* в перечень террористов

Якубовский: включение Дурова* в перечень террористов делает его нерукопожатным

© REUTERS / Poitout Florian/ABACAПавел Дуров*
Павел Дуров* - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Poitout Florian/ABACA
Павел Дуров*
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росфинмониторинг включил Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов.
  • Включение в этот список влечет за собой немедленные ограничения прав, в частности блокировку банковских счетов и денежных средств в России.
  • Дурову* запрещены любые интервью в СМИ, выступления в качестве эксперта, публикация материалов в интернете и участие в организации массовых мероприятий и избирательных процессов.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Включение в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга делает Павла Дурова* нерукопожатным, заявил РИА Новости президент Первой цифровой коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Дмитрий Якубовский.
Росфинмониторинг в четверг внес основателя Telegram в перечень террористов и экстремистов. ФСБ России ранее возбудила против Дурова* уголовное дело о содействии террористической деятельности, он объявляется в международный розыск.
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"Данный список делает конкретного человека нерукопожатным: создает зону риска для любого, кто взаимодействует с включенным лицом. Любой, даже символический "донат" Павлу сейчас может быть квалифицирован как финансирование экстремистской деятельности", - предупредил юрист.
Волонтерство или участие в мероприятиях, организуемых включенным в список лицом, могут стать основанием для уголовного преследования, в том числе международного, продолжил он.
"Внесение в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга — это административная мера, которая, несмотря на отсутствие судебного приговора, влечет за собой немедленные и существенные ограничения прав человека. Прежде всего, ограничения касаются финансовой сферы: все банковские счета и денежные средства лица в России подлежат блокировке", - сказал Якубовский.
Для человека из перечня допускаются только ограниченные операции: например, разрешено получать и расходовать зарплату, но не более 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. Также разрешена уплата налогов, штрафов и некоторых обязательств, возникших до включения в список. "Но про новые кредиты и крупные покупки внутри страны можно пока забыть", - отметил адвокат.
Фигуранту списка запрещены любые интервью в СМИ, выступления в качестве эксперта, он не может публиковать материалы в интернете, участвовать в организации массовых мероприятий и в избирательных процессах.
При этом юрист подчеркнул, что, в соответствии с Конституцией РФ, каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
РоссияСанкт-ПетербургДмитрий ЯкубовскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)TelegramФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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