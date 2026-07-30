Юрист прокомментировал включение Дурова* в перечень террористов

Краткий пересказ от РИА ИИ Росфинмониторинг включил Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов.

Включение в этот список влечет за собой немедленные ограничения прав, в частности блокировку банковских счетов и денежных средств в России.

Дурову* запрещены любые интервью в СМИ, выступления в качестве эксперта, публикация материалов в интернете и участие в организации массовых мероприятий и избирательных процессов.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Включение в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга делает Павла Дурова* нерукопожатным, заявил РИА Новости президент Первой цифровой коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Дмитрий Якубовский.

Росфинмониторинг в четверг внес основателя Telegram в перечень террористов и экстремистов. ФСБ России ранее возбудила против Дурова* уголовное дело о содействии террористической деятельности, он объявляется в международный розыск.

"Данный список делает конкретного человека нерукопожатным: создает зону риска для любого, кто взаимодействует с включенным лицом. Любой, даже символический "донат" Павлу сейчас может быть квалифицирован как финансирование экстремистской деятельности", - предупредил юрист.

Волонтерство или участие в мероприятиях, организуемых включенным в список лицом, могут стать основанием для уголовного преследования, в том числе международного, продолжил он.

"Внесение в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга — это административная мера, которая, несмотря на отсутствие судебного приговора, влечет за собой немедленные и существенные ограничения прав человека. Прежде всего, ограничения касаются финансовой сферы: все банковские счета и денежные средства лица в России подлежат блокировке", - сказал Якубовский.

Для человека из перечня допускаются только ограниченные операции: например, разрешено получать и расходовать зарплату, но не более 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. Также разрешена уплата налогов, штрафов и некоторых обязательств, возникших до включения в список. "Но про новые кредиты и крупные покупки внутри страны можно пока забыть", - отметил адвокат.

Фигуранту списка запрещены любые интервью в СМИ, выступления в качестве эксперта, он не может публиковать материалы в интернете, участвовать в организации массовых мероприятий и в избирательных процессах.

При этом юрист подчеркнул, что, в соответствии с Конституцией РФ, каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.