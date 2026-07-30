IT-эксперт рассказал о последствиях внесения Дурова* в список экстремистов

Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель Telegram Павел Дуров* внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Финансовые организации обязаны блокировать средства Дурова* в российской финансовой системе.

Операции с компаниями, которые будут признаны прямо или косвенно подконтрольными Дурову*, могут попадать под обязательный контроль и временно приостанавливаться.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Последствия внесения основателя Telegram Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга касаются денег и имущества самого Дурова*, финансовые организации обязаны блокировать его средства, рассказал РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков.

В четверг Росфинмониторинг внес Дурова* в перечень экстремистов и террористов.

"Последствия прежде всего касаются денег и имущества самого Дурова* в российской финансовой системе. Банки и другие финансовые организации обязаны блокировать средства включенного в перечень лица", - сказал он.

Зыков отметил, что операции с компаниями, которые будут признаны прямо или косвенно подконтрольными такому лицу, также могут попадать под обязательный контроль и временно приостанавливаться.

ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.

По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.