Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Павел Дуров* является пособником украинского режима под покровительством западных стран.

Росфинмониторинг внес Дурова* в перечень экстремистов и террористов.

ФСБ России возбудила против Дурова* уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности и объявила его в международный розыск.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Если основатель Telegram Павел Дуров* не хочет вести переговоры с Россией, а предпочитает поддерживать Украину, то он становится не просто предпринимателем, а пособником украинского режима под покровительством западных стран, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Росфинмониторинг сегодня внес Дурова* в перечень экстремистов и террористов.

« "Если Павел Дуров* не хочет вести переговоры с Россией, а хочет поддерживать Украину, то он не просто предприниматель, а пособник украинского режима под покровительством западных стран", - сказал Чепа.

По его словам, сегодня границы между технологическим бизнесом и большой политикой стремительно размываются: цифровые платформы, которые раньше воспринимались только как коммерческие проекты, превратились в мощных игроков на международной арене, чьи решения способны влиять на судьбы народов и ход глобальных событий.

"Это не просто субъективное наблюдение – это факт, требующий самого серьезного осмысления. Цифровые платформы и их владельцы должны не выборочно сотрудничать со странами, а иметь взвешенную позицию международного субъекта, если не хотят вступать в явное противоборство", - добавил депутат.

ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.

По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.