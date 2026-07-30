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В Госдуме назвали Дурова* пособником киевского режима - РИА Новости, 30.07.2026
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16:02 30.07.2026
В Госдуме назвали Дурова* пособником киевского режима

РИА Новости: Чепа назвал Дурова пособником киевского режима за поддержку Уараины

© REUTERS / Poitout Florian/ABACAПавел Дуров*
Павел Дуров* - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Poitout Florian/ABACA
Павел Дуров*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Павел Дуров* является пособником украинского режима под покровительством западных стран.
  • Росфинмониторинг внес Дурова* в перечень экстремистов и террористов.
  • ФСБ России возбудила против Дурова* уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности и объявила его в международный розыск.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Если основатель Telegram Павел Дуров* не хочет вести переговоры с Россией, а предпочитает поддерживать Украину, то он становится не просто предпринимателем, а пособником украинского режима под покровительством западных стран, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").
Росфинмониторинг сегодня внес Дурова* в перечень экстремистов и террористов.
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Вчера, 15:03
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"Если Павел Дуров* не хочет вести переговоры с Россией, а хочет поддерживать Украину, то он не просто предприниматель, а пособник украинского режима под покровительством западных стран", - сказал Чепа.

По его словам, сегодня границы между технологическим бизнесом и большой политикой стремительно размываются: цифровые платформы, которые раньше воспринимались только как коммерческие проекты, превратились в мощных игроков на международной арене, чьи решения способны влиять на судьбы народов и ход глобальных событий.
"Это не просто субъективное наблюдение – это факт, требующий самого серьезного осмысления. Цифровые платформы и их владельцы должны не выборочно сотрудничать со странами, а иметь взвешенную позицию международного субъекта, если не хотят вступать в явное противоборство", - добавил депутат.
ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.
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По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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РоссияУкраинаПавел ДуровАлексей ЧепаTelegramФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФ
 
 
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