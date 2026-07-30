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Переводы Дурову* могут считаться финансированием терроризма, сообщил юрист - РИА Новости, 30.07.2026
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15:29 30.07.2026
Переводы Дурову* могут считаться финансированием терроризма, сообщил юрист

Адвокат Рощин: переводы Дурову могут считаться финансированием терроризма

© REUTERS / Poitout Florian/ABACAПавел Дуров*
Павел Дуров* - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Poitout Florian/ABACA
Павел Дуров*
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павла Дурова* включили в перечень террористов и экстремистов.
  • Из-за этого его счета подлежат блокировке, а перевод средств основателю Telegram может считаться финансированием терроризма.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову* после включения в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга должны заблокировать российские счета, а перевод ему средств может считаться финансированием терроризма, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Рощин.
Росфинмониторинг сегодня внес Дурова* в перечень экстремистов и террористов.
"После внесения гражданина в этот перечень его счета в РФ подлежат блокировке финансовыми организациями. Кроме того, перевод ему средств может считаться финансированием терроризма, если будет доказано, что средства предоставляется именно на финансирование террористической деятельности", - рассказал собеседник агентства.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибератак, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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