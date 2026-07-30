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Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 30.07.2026
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15:03 30.07.2026 (обновлено: 15:51 30.07.2026)

Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов

© REUTERS / Poitout Florian/ABACAПавел Дуров*
Павел Дуров* - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Poitout Florian/ABACA
Павел Дуров*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов.
  • Накануне ему предъявили обвинение по уголовному делу о содействии терроризму.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Дуров Павел Валерьевич*, 10.10.1984 года рождения, город Ленинград", — следует из карточки.
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Людям и организациям, попавшим в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Накануне ФСБ России сообщила, что основатель Telegram объявляется в международный розыск. Ему предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности.
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По данным ведомства, администрация мессенджера не удалила каналы, используемые украинскими спецслужбами для подготовки терактов и массовых убийств. В частности, речь идет о сервисе знакомств "Дайвинчик**".
Как отмечается, киевские агенты под видом девушек знакомились с россиянами. Им отправляли фишинговые ссылки якобы для оплаты досуга или подарков, а те пересылали геолокацию "места встречи". После этого с ними связывались от лица сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга, убеждая, что средства поступили на счета ВСУ, а переданные координаты противник использовал для нанесения ударов.
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После психологической обработки граждан привлекали к участию в нападениях на силовиков и поджогах объектов транспорта, энергетики и связи. Начиная с июля прошлого года ФСБ в сотрудничестве с МВД и Следственным комитетом задержала 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет в 16 регионах. Тем, кто достиг возраста уголовной ответственности, предъявили обвинения и избрали меру пресечения.
Совершенные ими преступления привели к многочисленным жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также нанесли многомиллиардный ущерб, подчеркнули в ведомстве.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Павел ДуровФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramТерроризм
 
 
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