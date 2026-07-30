Налоговая заблокировала счета ИП матери девушки Дурова

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Налоговая приостановила операции по счетам ИП матери девушки основателя Telegram Павла Дурова Юлии Вавиловой, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В начале июля налоговая вынесла решение о блокировке операций по счетам ИП Малец из-за того, что в налоговую вовремя не была подана декларация.