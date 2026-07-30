Налоговая заблокировала счета ИП матери девушки Дурова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Налоговая приостановила операции по счетам ИП матери девушки основателя Telegram Павла Дурова Юлии Вавиловой.
- Решение о блокировке принято из-за неподачи декларации в налоговую.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Налоговая приостановила операции по счетам ИП матери девушки основателя Telegram Павла Дурова Юлии Вавиловой, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно им, у матери Вавиловой Екатерины Малец в России есть действующее ИП, основным видом деятельности которого является "производство прочей верхней одежды", а дополнительными - "производство одежды из кожи" и "производство одежды из кожи, кроме изготовленных по индивидуальному заказу".
В начале июля налоговая вынесла решение о блокировке операций по счетам ИП Малец из-за того, что в налоговую вовремя не была подана декларация.
В среду ФСБ РФ сообщила, что Дурову предъявлено обвинение по делу о содействии терроризму, он объявляется в международный розыск. По версии следствия, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для вербовки молодежи в России и подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств, а также кибермошенничества.