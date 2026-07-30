Во Владимире произошло массовое ДТП с участием автобуса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 14-м километре автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло столкновение рейсового автобуса «Ставрово — Владимир» с несколькими грузовыми и легковыми автомобилями.
- Три пассажира автобуса обратились за медицинской помощью, одну женщину госпитализировали.
ТУЛА, 30 июл - РИА Новости. Автобус "Ставрово - Владимир" столкнулся с несколькими легковыми и грузовыми машинами во Владимире, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
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"Сегодня на 14-м километре автомобильной дороги Р-132 "Золотое кольцо" произошло столкновение рейсового автобуса "Ставрово – Владимир" с несколькими грузовыми и легковыми автомобилями", - сообщила пресс-служба ведомства в своем аккаунте на платформе "Макс".
Уточняется, что три пассажира автобуса обратились за медицинской помощью, одну женщину госпитализировали.
Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.