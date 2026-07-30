Во Владимире произошло массовое ДТП с участием автобуса

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"Сегодня на 14-м километре автомобильной дороги Р-132 "Золотое кольцо" произошло столкновение рейсового автобуса "Ставрово – Владимир" с несколькими грузовыми и легковыми автомобилями", - сообщила пресс-служба ведомства в своем аккаунте на платформе "Макс".