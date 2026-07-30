Диверсанты ВСУ пытались свести татуировки с гербом Украины и свастикой

ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили в Днепропетровской области украинскую диверсионно-разведывательную группу, при осмотре тел выяснилось, что они пытались скрыть свою принадлежность к ВСУ, самостоятельно сводя татуировки с гербом Украины и свастикой, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона по военно-политической работе Артем Ильин.

Собеседник агентства сообщил, что в лесополосе были обнаружены двое украинских военнослужащих, которые представлялись российскими бойцами и использовали в радиоэфире позывные других российских подразделений, одновременно ведя огонь по российским позициям. По его словам, ночью штурмовая группа скрытно окружила опорный пункт и уничтожила находившихся в нем военнослужащих. При осмотре на их телах были обнаружены татуировки, которые они пытались самостоятельно свести.