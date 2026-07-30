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Диверсанты ВСУ пытались свести татуировки с гербом Украины и свастикой - РИА Новости, 30.07.2026
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00:42 30.07.2026
Диверсанты ВСУ пытались свести татуировки с гербом Украины и свастикой

РИА Новости: диверсанты ВСУ пытались свести татуировки с гербом и свастикой

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили в Днепропетровской области украинскую диверсионно-разведывательную группу.
  • Украинские военнослужащие представлялись российскими бойцами и использовали позывные других российских подразделений.
  • На телах убитых были обнаружены татуировки с гербом Украины и свастикой, которые они пытались самостоятельно свести.
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили в Днепропетровской области украинскую диверсионно-разведывательную группу, при осмотре тел выяснилось, что они пытались скрыть свою принадлежность к ВСУ, самостоятельно сводя татуировки с гербом Украины и свастикой, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона по военно-политической работе Артем Ильин.
Собеседник агентства сообщил, что в лесополосе были обнаружены двое украинских военнослужащих, которые представлялись российскими бойцами и использовали в радиоэфире позывные других российских подразделений, одновременно ведя огонь по российским позициям. По его словам, ночью штурмовая группа скрытно окружила опорный пункт и уничтожила находившихся в нем военнослужащих. При осмотре на их телах были обнаружены татуировки, которые они пытались самостоятельно свести.
"Есть такая манера сводить свои татуировки, которые относятся к противнику. То есть герб Украины, свастика, они пытаются это сводить. Из документов они тоже много не берут с собой. Также они носки везде заправляют. Последний раз у них там были небольшие флажки Украины, они прячут где-то под обувь", - объяснил собеседник агентства.
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