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Чимаев и Вудли сразятся на турнире RAF в Москве - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Единоборства
 
16:50 30.07.2026
Чимаев и Вудли сразятся на турнире RAF в Москве

Схватка экс-чемпионов UFC Чимаева и Вудли возглавит борцовский турнир RAF в РФ

© Фото : Соцсети ЧимаеваХамзат Чимаев
Хамзат Чимаев - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Соцсети Чимаева
Хамзат Чимаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшие чемпионы UFC Хамзат Чимаев и Тайрон Вудли встретятся в главной схватке турнира по вольной борьбе Real American Freestyle в Москве.
  • Турнир RAF впервые пройдет в России 5 сентября.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бывшие чемпионы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) представитель ОАЭ Хамзат Чимаев и американец Тайрон Вудли встретятся в главной схватке турнира по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) в Москве, сообщается на сайте организации.
Турнир борцовской серии впервые пройдет в России и состоится 5 сентября.
Также в карде турнира встретятся олимпийский чемпион россиянин Сослан Рамонов и чемпион мира представитель США Виталий Оруджев. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр американец Кайл Дейк и чемпион мира грек Йоргос Куюмцидис.
Чимаеву 32 года, боец чеченского происхождения владел титулом UFC в среднем весе, утратив его в последнем поединке против американца Шона Стрикленда в мае. На его счету 15 побед и одно поражение в ММА.
Вудли является экс-чемпионом UFC в полусреднем весе. За карьеру 44-летний боец выиграл 19 боев, в семи потерпел поражение, еще один поединок завершился вничью.
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