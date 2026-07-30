Чимаев и Вудли сразятся на турнире RAF в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшие чемпионы UFC Хамзат Чимаев и Тайрон Вудли встретятся в главной схватке турнира по вольной борьбе Real American Freestyle в Москве.
- Турнир RAF впервые пройдет в России 5 сентября.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бывшие чемпионы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) представитель ОАЭ Хамзат Чимаев и американец Тайрон Вудли встретятся в главной схватке турнира по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) в Москве, сообщается на сайте организации.
Турнир борцовской серии впервые пройдет в России и состоится 5 сентября.
Также в карде турнира встретятся олимпийский чемпион россиянин Сослан Рамонов и чемпион мира представитель США Виталий Оруджев. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр американец Кайл Дейк и чемпион мира грек Йоргос Куюмцидис.
Чимаеву 32 года, боец чеченского происхождения владел титулом UFC в среднем весе, утратив его в последнем поединке против американца Шона Стрикленда в мае. На его счету 15 побед и одно поражение в ММА.
Вудли является экс-чемпионом UFC в полусреднем весе. За карьеру 44-летний боец выиграл 19 боев, в семи потерпел поражение, еще один поединок завершился вничью.