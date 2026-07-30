Экс-партнер Чекалиных дал показания по делу Лерчек из колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Осужденный экс-партнер Чекалиных Роман Вишняк дал показания по делу блогера Валерии Чекалиной по видео-конференц-связи.
- Гагаринский суд Москвы возобновил уголовный процесс Валерии Чекалиной о незаконном выводе средств в ОАЭ.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Осужденный экс-партнер Чекалиных Роман Вишняк дал показания по делу блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) по видео-конференц-связи, сообщил РИА Новости участник процесса.
В четверг Гагаринский суд Москвы возобновил уголовный процесс блогера Валерии Чекалиной о незаконном выводе средств в ОАЭ. Заседание проходит в закрытом режиме и длится более четырех часов. Как стало известно, в ходе заседания был допрошен бывший партнер Чекалиных Вишняк.
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"Дело рассматривают по существу, допрашивают свидетелей, Вишняка допросили по ВКС (видео-конференц-связь - ред.)", - рассказал собеседник агентства.
В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил в отношении нее дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.
На прошлой неделе было подписано постановление о возобновлении производства, а прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения, вернув Лерчек под домашний арест, узнав, что на ее имя были приобретены билеты на поезд в Санкт-Петербург и обратно в Москву в мае.
По версии следствия, Артем и Валерия Чекалины, а также их бывший партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона в ОАЭ на счета нерезидентов, предоставив ложные документы. Пошедший на сделку со следствием Вишняк получил 2,5 года, а бывший супруг Чекалиной осужден на 7 лет.