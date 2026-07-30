Экс-партнер Чекалиных дал показания по делу Лерчек из колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Осужденный экс-партнер Чекалиных Роман Вишняк дал показания по делу блогера Валерии Чекалиной по видео-конференц-связи.

Гагаринский суд Москвы возобновил уголовный процесс Валерии Чекалиной о незаконном выводе средств в ОАЭ.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Осужденный экс-партнер Чекалиных Роман Вишняк дал показания по делу блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) по видео-конференц-связи, сообщил РИА Новости участник процесса.

В четверг Гагаринский суд Москвы возобновил уголовный процесс блогера Валерии Чекалиной о незаконном выводе средств в ОАЭ. Заседание проходит в закрытом режиме и длится более четырех часов. Как стало известно, в ходе заседания был допрошен бывший партнер Чекалиных Вишняк.

« "Дело рассматривают по существу, допрашивают свидетелей, Вишняка допросили по ВКС (видео-конференц-связь - ред.)", - рассказал собеседник агентства.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил в отношении нее дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.

На прошлой неделе было подписано постановление о возобновлении производства, а прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения, вернув Лерчек под домашний арест, узнав, что на ее имя были приобретены билеты на поезд в Санкт-Петербург и обратно в Москву в мае.