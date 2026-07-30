У НОК Украины мало шансов добиться в CAS отмены решения МОК, считает юрист

"На мой взгляд, у украинской стороны будет мало шансов оспорить решение МОК и получить нужный им вердикт. Во-первых, для того, чтобы оспорить данное решение, нужно быть заинтересованной стороной. Подоплеку данного вопроса и заинтересованность украинской стороны мы понимаем, но с юридической точки зрения приостановка членства ОКР была из-за того, что приняли четыре региональные спортивные организации. Им придется доказать, в чем они были затронуты таким решением", - сказала Анцелиович.