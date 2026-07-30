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У НОК Украины мало шансов добиться в CAS отмены решения МОК, считает юрист - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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13:20 30.07.2026
У НОК Украины мало шансов добиться в CAS отмены решения МОК, считает юрист

Юрист Анцелиович: у НОК Украины мало шансов добиться в CAS отмены решения МОК

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что у Национального олимпийского комитета Украины мало шансов добиться в Спортивном арбитражном суде отмены решения Международного олимпийского комитета о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России.
  • Для оспаривания решения МОК нужно быть заинтересованной стороной, и украинской стороне придется доказать, каким образом решение МОК затронуло ее интересы.
  • CAS рассматривает вопросы наложения наказания на соответствие процедурным правилам, и случаи оспаривания снятия наказаний бывают не так часто, что уменьшает шансы НОК Украины на успех.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила РИА Новости, что у Национального олимпийского комитета (НОК) Украины мало шансов добиться в Спортивном арбитражном суде (CAS) отмены решения Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР).
Ранее НОК Украины сообщил об иске в CAS с требованием отменить решение исполкома МОК о восстановлении статуса ОКР, заявив, что оно якобы противоречит положениям Олимпийской хартии.
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"На мой взгляд, у украинской стороны будет мало шансов оспорить решение МОК и получить нужный им вердикт. Во-первых, для того, чтобы оспорить данное решение, нужно быть заинтересованной стороной. Подоплеку данного вопроса и заинтересованность украинской стороны мы понимаем, но с юридической точки зрения приостановка членства ОКР была из-за того, что приняли четыре региональные спортивные организации. Им придется доказать, в чем они были затронуты таким решением", - сказала Анцелиович.
"Во-вторых, CAS рассматривает вопросы наложения наказания, насколько это соответствовало процедурным правилам. Случаи, когда оспаривали снятие наказаний, бывают не так часто. Здесь предусматривается широкое усмотрение общественной организации, которое наложило такую санкцию. Поэтому шансов, что CAS встанет на сторону Украины, достаточно мало", - добавила она.
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СпортУкраинаАнна АнцелиовичСпортивный арбитражный суд (CAS)Международный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
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