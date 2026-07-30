Краткий пересказ от РИА ИИ АФК "Система" и ЦИК России подписали соглашение об использовании беспилотных катеров для доставки избирательной документации на выборах депутатов Госдумы.

Проект рассматривается как знаковый технологический пилот, который доказывает возможность преодоления препятствий в реализации прав жителей России независимо от их местоположения.

Традиционные средства доставки иногда не подходят для труднодоступных мест, поэтому используются беспилотные решения.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Соглашение АФК "Система" с ЦИК России о применении беспилотных катеров для доставки избирательной документации на выборах депутатов Госдумы - не просто участие в поддержке избирательного процесса, но и знаковый технологический проект, заявил председатель совета директоров корпорации Владимир Евтушенков.

Глава ЦИК России Элла Памфилова и председатель совета директоров АФК "Система" в четверг в Санкт-Петербурге подписали соглашение об использовании безэкипажного катера при организации голосования избирателей на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

"Мы благодарны ЦИК России за то, что она первой оценила возможность применения наших передовых беспилотных решений в рамках ключевого общественно-политического события года - выборов в Государственную думу девятого созыва. Для нас это не просто участие в поддержке избирательного процесса, но и знаковый технологический пилот", - сказал Евтушенков журналистам.

По его словам, проект доказывает, что расстояние и сложность маршрута больше не будут препятствиями в реализации важнейших прав жителей России, где бы они ни жили. Евтушенков отметил, что традиционные средства, такие как большие суда и самолеты, иногда не подходят для доставки избирательной документации в труднодоступные места, поэтому необходимо было искать другие средства.

"Самое инерционное, что есть, - это сознание человека. Необходимо давать надежду людям, которые живут далеко. Поэтому пробуем доставлять подобным способом", - добавил Евтушенков.