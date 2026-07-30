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В АФК "Система" назвали соглашение с ЦИК о применении БЭК знаковым - РИА Новости, 30.07.2026
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Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
13:52 30.07.2026 (обновлено: 15:18 30.07.2026)
В АФК "Система" назвали соглашение с ЦИК о применении БЭК знаковым

В АФК "Система" назвали соглашение с ЦИК о применении БЭК знаковым проектом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг в здании ЦИК
Российский флаг в здании ЦИК - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский флаг в здании ЦИК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • АФК "Система" и ЦИК России подписали соглашение об использовании беспилотных катеров для доставки избирательной документации на выборах депутатов Госдумы.
  • Проект рассматривается как знаковый технологический пилот, который доказывает возможность преодоления препятствий в реализации прав жителей России независимо от их местоположения.
  • Традиционные средства доставки иногда не подходят для труднодоступных мест, поэтому используются беспилотные решения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Соглашение АФК "Система" с ЦИК России о применении беспилотных катеров для доставки избирательной документации на выборах депутатов Госдумы - не просто участие в поддержке избирательного процесса, но и знаковый технологический проект, заявил председатель совета директоров корпорации Владимир Евтушенков.
Глава ЦИК России Элла Памфилова и председатель совета директоров АФК "Система" в четверг в Санкт-Петербурге подписали соглашение об использовании безэкипажного катера при организации голосования избирателей на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
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"Мы благодарны ЦИК России за то, что она первой оценила возможность применения наших передовых беспилотных решений в рамках ключевого общественно-политического события года - выборов в Государственную думу девятого созыва. Для нас это не просто участие в поддержке избирательного процесса, но и знаковый технологический пилот", - сказал Евтушенков журналистам.
По его словам, проект доказывает, что расстояние и сложность маршрута больше не будут препятствиями в реализации важнейших прав жителей России, где бы они ни жили. Евтушенков отметил, что традиционные средства, такие как большие суда и самолеты, иногда не подходят для доставки избирательной документации в труднодоступные места, поэтому необходимо было искать другие средства.
"Самое инерционное, что есть, - это сознание человека. Необходимо давать надежду людям, которые живут далеко. Поэтому пробуем доставлять подобным способом", - добавил Евтушенков.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Основатель АФК Система Владимир Евтушенков и председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на презентации безэкипажного катера для доставки документов на выборах в Госдуму РФ. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияСанкт-ПетербургВладимир ЕвтушенковЭлла ПамфиловаВладимир ПутинАФК "Система"Госдума РФ
 
 
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