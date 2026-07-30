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20:39 30.07.2026 (обновлено: 21:26 30.07.2026)
С российских боксеров сняли все ограничения

World Boxing допустила российских боксеров к соревнованиям с флагом и гимном

© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкМуслим Гаджимагомедов
Муслим Гаджимагомедов - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Александар Джорович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • World Boxing допустила российских боксеров к участию в турнирах с флагом и гимном.
  • Именно эта организация уполномочена проводить олимпийский турнир по боксу.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российских боксеров допустили к участию в турнирах с демонстрацией государственной символики, сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«

"World Boxing допустила наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальными флагом и гимном во всех международных соревнованиях", — написал он в Telegram-канале.

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По его словам, это решение особенно важно, поскольку именно эта организация уполномочена проводить олимпийский турнир по боксу.
Ее исполнительный совет одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в марте. В апреле россияне и белорусы получили допуск в нейтральном статусе.
Организация была создана в 2023 году в качестве альтернативы Международной ассоциации бокса (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым. В программу летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе турнир по боксу включен под эгидой World Boxing.
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