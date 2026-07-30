С российских боксеров сняли все ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- World Boxing допустила российских боксеров к участию в турнирах с флагом и гимном.
- Именно эта организация уполномочена проводить олимпийский турнир по боксу.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российских боксеров допустили к участию в турнирах с демонстрацией государственной символики, сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
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"World Boxing допустила наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальными флагом и гимном во всех международных соревнованиях", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, это решение особенно важно, поскольку именно эта организация уполномочена проводить олимпийский турнир по боксу.
Ее исполнительный совет одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в марте. В апреле россияне и белорусы получили допуск в нейтральном статусе.
Организация была создана в 2023 году в качестве альтернативы Международной ассоциации бокса (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым. В программу летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе турнир по боксу включен под эгидой World Boxing.
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