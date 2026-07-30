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Тренер по вольной борьбе утонул в возрасте 55 лет - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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17:29 30.07.2026 (обновлено: 17:55 30.07.2026)
Тренер по вольной борьбе утонул в возрасте 55 лет

Тренер по вольной борьбе Кирилл Павлов утонул в реке в возрасте 55 лет

© Фото : Федерация спортивной борьбы РоссииКирилл Павлов
Кирилл Павлов - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Федерация спортивной борьбы России
Кирилл Павлов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тренер по вольной борьбе Кирилл Павлов трагически погиб в возрасте 55 лет, утонув в реке.
  • Он был мастером спорта СССР по вольной борьбе и заслуженным работником физической культуры и спорта.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Тренер по вольной борьбе Кирилл Павлов трагически погиб в возрасте 55 лет, утонув в реке, сообщает Telegram-канал Федерации спортивной борьбы России.
Павлов - мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный работник физической культуры и спорта, тренер школы имени Петра Юмшанова.
"Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Спиридоновича", - говорится в сообщении.
 
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