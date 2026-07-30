Тренер по вольной борьбе утонул в возрасте 55 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тренер по вольной борьбе Кирилл Павлов трагически погиб в возрасте 55 лет, утонув в реке.
- Он был мастером спорта СССР по вольной борьбе и заслуженным работником физической культуры и спорта.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Тренер по вольной борьбе Кирилл Павлов трагически погиб в возрасте 55 лет, утонув в реке, сообщает Telegram-канал Федерации спортивной борьбы России.
Павлов - мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный работник физической культуры и спорта, тренер школы имени Петра Юмшанова.
"Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Спиридоновича", - говорится в сообщении.