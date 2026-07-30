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Атаки БПЛА наносят ущерб интересам Казахстана, заявил КТК - РИА Новости, 30.07.2026
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09:47 30.07.2026
Атаки БПЛА наносят ущерб интересам Казахстана, заявил КТК

КТК: атаки БПЛА на международную инфраструктуру наносят ущерб Казахстану

© AP PhotoТанкер у морского терминала КТК
Танкер у морского терминала КТК - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo
Танкер у морского терминала КТК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атаки БПЛА на международную инфраструктуру наносят существенный ущерб экономическим интересам Казахстана и западных акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
  • Были атакованы два иностранных нефтяных танкера, один из которых находился на погрузке нефти, а второй следовал на прием нефти.
  • Атаки создают значительные экологические риски в акватории Черного моря и ставят под угрозу жизни интернациональных экипажей морских танкеров.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Атаки БПЛА на международную инфраструктуру наносят существенный ущерб экономическим интересам Казахстана и западных акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил консорциум.
Ранее КТК сообщил об атаке еще на два иностранных нефтяных танкера. Один из них был на погрузке нефти на выносном причале, а второй находился в шести морских милях от морского терминала КТК и следовал на прием нефти.
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"Таким образом были проигнорированы призывы Республики Казахстан и других иностранных акционеров КТК в том числе через Государственный департамент США о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры, что… наносит существенный ущерб экономическим интересам Республики Казахстан и западных акционеров КТК, а также компаниям грузоотправителям КТК, среди которых "Шеврон", "ЭксонМобил", "Эни", "Тоталь", "Шелл", - говорится в сообщении.
В релизе добавляется, что подобные террористические атаки также ставят под угрозу жизни интернациональных экипажей морских танкеров, создают значительные экологические риски в акватории Черного моря, так как удар по танкеру в район погрузочных устройств мог привести к возгоранию всего танкера и крупному разливу нефти.
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