Атаки БПЛА наносят ущерб интересам Казахстана, заявил КТК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атаки БПЛА на международную инфраструктуру наносят существенный ущерб экономическим интересам Казахстана и западных акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
- Были атакованы два иностранных нефтяных танкера, один из которых находился на погрузке нефти, а второй следовал на прием нефти.
- Атаки создают значительные экологические риски в акватории Черного моря и ставят под угрозу жизни интернациональных экипажей морских танкеров.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Атаки БПЛА на международную инфраструктуру наносят существенный ущерб экономическим интересам Казахстана и западных акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил консорциум.
Ранее КТК сообщил об атаке еще на два иностранных нефтяных танкера. Один из них был на погрузке нефти на выносном причале, а второй находился в шести морских милях от морского терминала КТК и следовал на прием нефти.
"Таким образом были проигнорированы призывы Республики Казахстан и других иностранных акционеров КТК в том числе через Государственный департамент США о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры, что… наносит существенный ущерб экономическим интересам Республики Казахстан и западных акционеров КТК, а также компаниям грузоотправителям КТК, среди которых "Шеврон", "ЭксонМобил", "Эни", "Тоталь", "Шелл", - говорится в сообщении.
В релизе добавляется, что подобные террористические атаки также ставят под угрозу жизни интернациональных экипажей морских танкеров, создают значительные экологические риски в акватории Черного моря, так как удар по танкеру в район погрузочных устройств мог привести к возгоранию всего танкера и крупному разливу нефти.
КТК сообщил о новой атаке беспилотников на танкер
20 июля, 10:58