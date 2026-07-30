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В ЛНР за сутки из-за атак ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 30.07.2026
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13:11 30.07.2026 (обновлено: 13:21 30.07.2026)
В ЛНР за сутки из-за атак ВСУ погиб один человек

В ЛНР за сутки из-за атак ВСУ погиб один человек, трое ранены

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР один человек погиб, трое ранены в результате атак беспилотников ВСУ.
ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое ранены в ЛНР в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Киевский режим продолжает наносить прицельные удары по мирным жителям республики: за сутки погиб один человек, еще трое ранены", - написал Пасечник в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, в Луганске БПЛА рано утром атаковал гражданский грузовой автомобиль на дороге в сторону Алчевска, водитель погиб.
"Беспилотники в столице республики повредили еще два грузовика, автостоянку и машину коммунальщиков, которая очищала центральную улицу города. Обошлось без жертв и пострадавших", - пояснил Пасечник.
Он уточнил, что в Кременском муниципальном округе беспилотник ударил вблизи магазина, ранение получила 76-летняя женщина, еще один удар нанесен по автомобилю, ранена 58-летняя женщина, в Троицком БПЛА также атаковал легковой автомобиль, пострадал 65-летний мужчина.
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