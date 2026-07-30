В ЛНР за сутки из-за атак ВСУ погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЛНР один человек погиб, трое ранены в результате атак беспилотников ВСУ.
ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое ранены в ЛНР в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
По его словам, в Луганске БПЛА рано утром атаковал гражданский грузовой автомобиль на дороге в сторону Алчевска, водитель погиб.
"Беспилотники в столице республики повредили еще два грузовика, автостоянку и машину коммунальщиков, которая очищала центральную улицу города. Обошлось без жертв и пострадавших", - пояснил Пасечник.
Он уточнил, что в Кременском муниципальном округе беспилотник ударил вблизи магазина, ранение получила 76-летняя женщина, еще один удар нанесен по автомобилю, ранена 58-летняя женщина, в Троицком БПЛА также атаковал легковой автомобиль, пострадал 65-летний мужчина.