В ЛНР за сутки из-за атак ВСУ погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В ЛНР один человек погиб, трое ранены в результате атак беспилотников ВСУ.

ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое ранены в ЛНР в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Киевский режим продолжает наносить прицельные удары по мирным жителям республики: за сутки погиб один человек, еще трое ранены", - написал Пасечник в своем канале на платформе " Макс ".

По его словам, в Луганске БПЛА рано утром атаковал гражданский грузовой автомобиль на дороге в сторону Алчевска, водитель погиб.

"Беспилотники в столице республики повредили еще два грузовика, автостоянку и машину коммунальщиков, которая очищала центральную улицу города. Обошлось без жертв и пострадавших", - пояснил Пасечник.