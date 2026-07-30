"Мучают боли": самая универсальная фигуристка России пропустит сезон?

Что происходит с карьерой самой универсальной нашей топ-фигуристки? Источник РИА Новости сообщил, что 19-летнюю Софью Акатьеву беспокоят боли в стопе. Ждать ли ее в сезоне?

Родилась на неделю раньше

Она ворвалась в мир фигурного катания как вундеркинд — техничная, стабильная, почти не знающая сбоев. Казалось, Акатьева рождена для больших свершений, но реалии большого спорта распорядились иначе.

Ее карьера развивалась стремительно, несмотря на изначальную уязвимость. Софья родилась 7 июля, из-за чего была вынуждена пропустить лишний год при выходе на взрослый уровень на контрасте со сверстницами. Ровно шесть дней отделили ее от возможности показать себя пораньше в максимально боевой форме.

С 2018 года она тренировалась в прославленной группе Этери Тутберидзе . Юная спортсменка демонстрировала феноменальное владение элементами ультра-си и артистизм, который редко встречается в таком возрасте. Ее коронные четверные прыжки и тройной аксель приводили в восторг.

Но главное, чем она выделялась, – стрессоустойчивость и редкое чувство собственного достоинства. Каждый, кто общался с ней в тот период, осознавал, что перед ним – большая спортсменка. Выражаясь, разумеется, фигурально – маленькая ростом девочка, но какая в ней сила духа!

В сезоне-2022/23 она наконец-то вышла во взрослые, имея к тому моменту две подряд победы на юниорском первенстве России. Парадокс, но у столь талантливой спортсменки, доминирующей в своей возрастной группе, так и не случилось ни одного чемпионата мира. После первого национального чемпионства вмешался ковид, после второго – политический фактор.

Стрессовый перелом

С тем юниорским чемпионатом мира вообще могло быть интересно. Тогда национальный отбор от России прошли три фигуристки – всех звали Софья (Акатьева, Самоделкина, Муравьева). Ехать троица должна была в болгарскую Софию - такая вот магия имен. Но, увы, не сложилось.

Тем не менее во взрослые Акатьева выходила в статусе одного из фаворитов сезона, даже несмотря на полученную летом травму колена. Случай абсолютно нечаянный – фигуристка, ехавшая на раскатке перед ней, случайно задела ее ногу лезвием конька. Досадная оплошность обернулась пропуском части летней подготовки.

И все же Софье удалось подтвердить свой статус. Чемпионат России того сезона она с блеском выиграла – была практически безупречна и на тренировках, и в соревновательных прокатах. Даже грозной сопернице Камиле Валиевой не удалось сместить Акатьеву с первого места. В тот момент казалось, что будущее Софьи — это череда побед и мировое признание.

Но в июле 2023 года она получила еще одну серьезную травму — стрессовый перелом стопы. Софья была вынуждена срочно приостановить тренировки и сосредоточиться на реабилитации. На контрольных прокатах в сентябре попыталась вернуться и даже представила новые программы, однако затем боли вернулись с новой силой. В ноябре 2023 года было решено полностью пропустить сезон-2023/24, чтобы избежать риска ухода травмы в хронику.

Этот год стал самым тяжелым в карьере Акатьевой. В интервью "КП Спорт" она признавалась: "В 2024 году было сложно — это пропущенный сезон, без возможности выходить на лед". Для профессионального спортсмена, привыкшего к ежедневным тренировкам, внезапная пауза оказалась серьезным психологическим ударом.

Акатьева вернулась на лед в сезоне-2024/25, но былой силы в ней уже не наблюдалось. Прыжки разладились, ультра-си стали получаться реже, но главная проблема была в другом. В какой-то момент показалось, что Софья надломилась прежде всего морально, и главное, что она потеряла, – прежнюю уверенность в своих силах. На чемпионате России в Омске она заняла только пятое место.

Минувший сезон складывался еще более драматично. "Все идет совсем не так, как мне бы хотелось", — с горечью писала она в своих соцсетях. Выступила лишь на одном этапе Гран-при России (восьмое место), а с чемпионата и вовсе была вынуждена сняться по медицинским показаниям.

С новым сезоном тоже непросто. По данным РИА Новости, спортсменку снова беспокоит стопа, из-за чего она на данном этапе не может полноценно готовиться к сезону. Также Софье пока что не были поставлены новые программы, а ведь до контрольных прокатов сборной России осталось чуть более полутора месяцев.

Акатьева, конечно, не сдается. "Я так сильно люблю это дело, что не планирую никуда уходить", — говорила она в интервью, признаваясь, что у нее никогда не возникало мысли завершить карьеру.