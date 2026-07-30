Акатьева испытывает проблемы со стопой, сообщил источник

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева испытывает проблемы со стопой, которые мешают ей полноценно готовиться к новому сезону, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Боли в стопе беспокоят 19-летнюю спортсменку на протяжении большей части летней подготовки к сезону, из-за чего полноценный тренировочный процесс на льду идет с перерывами. Также фигуристке на данный момент не были поставлены программы к предстоящему сезону.