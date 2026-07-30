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Акатьева испытывает проблемы со стопой, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Фигурное катание
 
15:00 30.07.2026
Акатьева испытывает проблемы со стопой, сообщил источник

Акатьева не может полноценно готовиться к новому сезону из-за проблем со стопой

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСофья Акатьева
Софья Акатьева - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Софья Акатьева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева испытывает проблемы со стопой, сообщил источник.
  • Из-за болей тренировочный процесс спортсменки идет с перерывами, и программы к предстоящему сезону пока не поставлены.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева испытывает проблемы со стопой, которые мешают ей полноценно готовиться к новому сезону, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Боли в стопе беспокоят 19-летнюю спортсменку на протяжении большей части летней подготовки к сезону, из-за чего полноценный тренировочный процесс на льду идет с перерывами. Также фигуристке на данный момент не были поставлены программы к предстоящему сезону.
Акатьева тренируется в группе Этери Тутберидзе. Она является чемпионкой России в 2023 году и бронзовым призером Финала Гран-при страны сезона-2022/23. В минувшем сезоне она смогла выступить лишь на одном этапе Гран-при России, заняв восьмое место.
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Фигурное катаниеСпортРоссияСофья АкатьеваЭтери Тутберидзе
 
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