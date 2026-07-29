СК назвал причину смерти ученого, на которого напали в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Известный уральский ученый Никита Зезин умер от сердечного приступа в больнице, куда был госпитализирован после нападения в Екатеринбурге.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Известный уральский ученый Никита Зезин скончался от сердечного приступа в больнице, куда был госпитализирован после нападения мужчины в Екатеринбурге, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН информировал, что 22 июля на 68-м году скончался директор центра, известный ученый Никита Зезин. Позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер разместил на своей странице "ВКонтакте" сведения о том, что незадолго до смерти Зезин мог быть жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых.

Момент нападения на Никиту Зезина. Кадр записи камеры видеонаблюдения Момент нападения на Никиту Зезина. Кадр записи камеры видеонаблюдения

По данным СК РФ, 13 июля в Екатеринбурге местный житель при конфликте применил физическую силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин, которые до этого пресекли совершаемое несовершеннолетними правонарушение.

"В последующем один из пострадавших был госпитализирован в больницу, где скончался от сердечного заболевания", - говорится в сообщении ведомства.