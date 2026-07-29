Латышонок ушел из "Зенита" в "Нижний Новгород"

Латышонок по ходу сезона-2025/26 проиграл конкуренцию Денису Адамову за место основного вратаря "Зенита". Он принял участие в 13 матчах команды во всех турнирах (девять из них в Кубке России), шесть раз сыграв на ноль. В составе "Зенита" Латышонок стал чемпионом России (2026).