Латышонок ушел из "Зенита" в "Нижний Новгород"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь Евгений Латышонок уходит из петербургского футбольного клуба "Зенит".
- Контракт Евгения Латышонка с "Нижним Новгородом" рассчитан на три года.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" в Telegram-канале объявил об уходе вратаря Евгения Латышонка в "Нижний Новгород", который выступает в Первой лиге.
Контракт 28-летнего вратаря с "Нижним Новгородом" рассчитан на три года. Латышонок - воспитанник "Краснодара", выступал в составе "Балтики" с 2019 по 2024 год, откуда перешел в петербургский клуб.
Латышонок по ходу сезона-2025/26 проиграл конкуренцию Денису Адамову за место основного вратаря "Зенита". Он принял участие в 13 матчах команды во всех турнирах (девять из них в Кубке России), шесть раз сыграв на ноль. В составе "Зенита" Латышонок стал чемпионом России (2026).
По итогам сезона-2025/26 "Нижний Новгород" покинул премьер-лигу. После трех первых туров клуб лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 9 очками.
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